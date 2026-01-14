Defensoría del Pueblo rechaza atentado en Neiva donde murió un niño de 11 años

La Defensoría del Pueblo rechazó de manera categórica el atentado armado perpetrado contra funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) en Neiva, hecho en el que perdió la vida un niño de 11 años, hijo del director del centro penitenciario de mediana seguridad, y resultó gravemente herido el subdirector del establecimiento.

Según el pronunciamiento oficial, este crimen no puede entenderse como un hecho aislado, sino como parte de una preocupante cadena de violencias que viene afectando al sistema penitenciario del país, y que incluye asesinatos y atentados contra funcionarios del INPEC en varias regiones de Colombia.

La Defensoría advirtió que la persistencia de estos ataques evidencia fallas estructurales en las estrategias de prevención, seguridad y protección del personal penitenciario, quienes ejercen su labor en contextos de alto riesgo, sin garantías suficientes para su vida, integridad y la de sus familias.

Ante esta situación, el organismo instó a la Fiscalía General de la Nación a adelantar investigaciones prontas y eficaces que permitan esclarecer los hechos y llevar a los responsables ante la justicia. Asimismo, pidió a las autoridades nacionales y territoriales adoptar de manera inmediata medidas efectivas de protección y priorizar una política integral de seguridad para el personal del INPEC.

Finalmente, la Defensoría del Pueblo expresó su solidaridad con la familia del menor fallecido y con los allegados del funcionario herido, reiterando el llamado a garantizar verdad, justicia y garantías de no repetición frente a estos hechos de violencia.