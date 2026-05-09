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09 may 2026 Actualizado 16:10

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Descartan amenaza por cilindro abandonado en la vía Neiva – Pitalito

Tropas del Ejército verificaron un cilindro abandonado sobre la ruta nacional y descartaron explosivos.

Vía nacional I-45, kilómetro 37+600 del corredor Neiva – Pitalito. Foto Novena Brigada

Vía nacional I-45, kilómetro 37+600 del corredor Neiva – Pitalito. Foto Novena Brigada

Vía nacional I-45, kilómetro 37+600 del corredor Neiva – Pitalito. Foto Novena Brigada

Valentina Gasca

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Momentos de tensión se registraron sobre la vía nacional I-45, en el kilómetro 37+600 del corredor Neiva – Pitalito, luego de que conductores reportaran la presencia de un cilindro abandonado a un costado de la carretera.

Hasta el lugar llegaron tropas del Batallón de Infantería Liviana N.° 26 Cacique Pigoanza, adscrito a la Novena Brigada, quienes adelantaron labores de inspección y activaron los protocolos de seguridad para verificar la situación.

Tras las revisiones realizadas por los soldados, se descartó la presencia de explosivos o cualquier amenaza para la población civil. Las primeras hipótesis indican que el cilindro habría caído accidentalmente de un vehículo que transitaba por el sector.

Las autoridades confirmaron además que no existía riesgo para los usuarios de la vía, por lo que el tránsito vehicular fue restablecido con normalidad. La Novena Brigada reiteró su compromiso con la seguridad y tranquilidad de las comunidades huilenses.

Valentina Gasca

Valentina Gasca

Periodista de la ciudad de Neiva, ganador del premio de periodismo Reynaldo Matiz en dos ocasiones ...

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