Propinan nuevo golpe al abigeato en Caquetá

Neiva

Con este resultado operacional, la Décima Segunda Brigada, completa 690 semovientes recuperados e incautados durante el año 2026 en el departamento del Caquetá. Las autoridades reiteraron su compromiso de continuar combatiendo las estructuras criminales que afectan la seguridad y la economía del sector ganadero.

El General, Caerlos Marmolejo, expreso que “en medio de la intervención militar también fueron inmovilizados dos camiones de estacas que, según las investigaciones preliminares, eran utilizados para el transporte ilegal del ganado. Los vehículos quedaron bajo custodia de las autoridades como parte del material probatorio dentro del proceso judicial”.

Las autoridades asestaron un nuevo golpe contra las redes dedicadas al hurto de ganado en el departamento del Caquetá. Tropas del Batallón de Infantería N.º 34 Juanambú, lograron recuperar 36 bovinos que habrían sido robados en zona rural del municipio de Morelia, como también incautaron dos camiones utilizados, al parecer, para transportar ilegalmente los semovientes recuperados.

El abigeato es uno de los delitos, mas recurrentes en el sur del país, departamentos como Caquetá, Huila, Cauca, son muy propicios para que la delincuencia hurte gabado y sea llevado a otros rincones del país, para ser comercializados a precios por debajo de la venta real, afirmaron ganaderos de la zona.