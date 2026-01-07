Realizan pruebas de polígrafo a militares por pérdida de armas de un batallón de Barranquilla
Apenas se tuvo conocimiento de esta situación, el Ejército se pronunció y señaló que “activó de manera inmediata los protocolos de seguridad y control interno”.
Investigan la pérdida de 46 armas de fuego dentro del depósito del batallón de la Segunda Brigada del Ejército Nacional, ubicado en el norte de Barranquilla.
Entre los elementos desaparecidos, se encuentra armamento incautado a grupos ilegales.
Comunicado del Ejército:
- Se han interpuesto las denuncias penales correspondientes ante la Justicia Penal Militar y la fiscalía general de la Nación. De manera simultánea, se abrieron investigaciones disciplinarias y administrativas para determinar las responsabilidades a que haya lugar.
- Así mismo, la Inspección General del Ejército Nacional adelantó las investigaciones pertinentes. Como parte del proceso de control, se han realizado pruebas de poligrafía.
- Es importante precisar que el material bajo custodia en dicho depósito corresponde a armamento incautado a grupos armados al margen de la ley, así como material puesto a disposición por unidades del Ejército Nacional.
- El Comando de la Segunda Brigada manifiesta su total disposición para colaborar con las autoridades competentes y brindará toda la información necesaria para el desarrollo de las investigaciones, y continuará un seguimiento riguroso al avance de los procesos aperturados para garantizar la transparencia institucional.