Realizan pruebas de polígrafo a militares por pérdida de armas de un batallón de Barranquilla

El uniformado fue trasladado al hospital de garzón en donde falleció

Investigan la pérdida de 46 armas de fuego dentro del depósito del batallón de la Segunda Brigada del Ejército Nacional, ubicado en el norte de Barranquilla.

Entre los elementos desaparecidos, se encuentra armamento incautado a grupos ilegales.

Apenas se tuvo conocimiento de esta situación, el Ejército se pronunció y señaló que “activó de manera inmediata los protocolos de seguridad y control interno”.

Comunicado del Ejército: