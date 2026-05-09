Más producción sostenible y menos presión sobre los páramos del Macizo Colombiano
El proyecto Páramos Macizo benefició a familias campesinas de Huila, Cauca y Valle del Cauca.
Neiva
Un total de 76 familias huilenses que habitan en zonas cercanas a complejos de páramo fueron beneficiadas con procesos de reconversión productiva sostenible, mediante sistemas silvopastoriles y cultivos de fríjol y maíz para disminuir la presión sobre estos ecosistemas estratégicos.
Las acciones hacen parte del proyecto Páramos Macizo, iniciativa desarrollada durante cuatro años en Huila, Cauca y Valle del Cauca, donde se intervinieron 642 hectáreas con modelos sostenibles y se adelantó la restauración ecológica activa y pasiva de 2.889 hectáreas.
Según la CAM, el proyecto fortaleció la protección de áreas clave para la regulación hídrica de la cuenca alta del río Magdalena y promovió alternativas económicas para las familias campesinas, reduciendo prácticas extensivas asociadas a la deforestación.
Entre los principales logros también se destacó la creación de la plataforma digital Forland, una herramienta colaborativa que permitirá consolidar información ambiental de los complejos de páramo y apoyar la toma de decisiones para su conservación y manejo sostenible.
Valentina Gasca
Periodista de la ciudad de Neiva, ganador del premio de periodismo Reynaldo Matiz en dos ocasiones ...