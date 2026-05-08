Miguel, el barbero que transforma vidas con ayuda social en el Huila

Neiva

Lo que comenzó como un gesto espontáneo en una barbería marcó el rumbo de su vida. Miguel Martínez, conocido en redes como “Barbero_Miguel”, decidió ayudar a quienes más lo necesitan luego de regalarle un corte de cabello a un niño que no tenía dinero. “Desde ese momento entendí que no se necesita mucho para hacer algo bonito por alguien. Yo dije: este es el camino para aportar mi granito de arena al mundo”, recuerda.

Desde entonces, ha recorrido municipios del Huila visibilizando historias de niños, jóvenes, adultos mayores y habitantes de calle. A través de sus redes sociales logra conectar a personas solidarias que se suman con ayudas económicas, materiales y trabajo, permitiendo cambiar realidades y devolver la esperanza a muchas familias.

Entre las historias que más lo han marcado está la de Gerardo y Ananías, dos hermanos adultos mayores que viven en zona rural en condiciones precarias. Uno de ellos no puede escuchar ni hablar, y su vivienda estaba a punto de colapsar. Gracias al apoyo colectivo, hoy avanzan en la construcción de un nuevo hogar digno para ambos.

Miguel, quien durante su juventud soñó con ser policía y servir a la comunidad, lleva cerca de tres años en esta labor. Actualmente impulsa la construcción de dos viviendas y prepara la celebración de los 15 años para una joven en Neiva. “No esperen a que sea el momento perfecto ni tener mucho dinero para ayudar”, es el mensaje con el que invita a más personas a sumarse a las acciones solidarias y apoyar a quienes más lo necesitan.