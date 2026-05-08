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08 may 2026 Actualizado 15:05

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Miguel, el barbero que transforma vidas con ayuda social en el Huila

Desde Oporapa, un joven barbero lidera una labor social que une comunidades y transforma la vida de personas vulnerables.

Miguel Martínez, conocido en redes como “Barbero_Miguel”, junto a Gerardo y Ananías. Foto Redes Sociales

Miguel Martínez, conocido en redes como “Barbero_Miguel”, junto a Gerardo y Ananías. Foto Redes Sociales

Miguel Martínez, conocido en redes como “Barbero_Miguel”, junto a Gerardo y Ananías. Foto Redes Sociales

Valentina Gasca

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Lo que comenzó como un gesto espontáneo en una barbería marcó el rumbo de su vida. Miguel Martínez, conocido en redes como “Barbero_Miguel”, decidió ayudar a quienes más lo necesitan luego de regalarle un corte de cabello a un niño que no tenía dinero. “Desde ese momento entendí que no se necesita mucho para hacer algo bonito por alguien. Yo dije: este es el camino para aportar mi granito de arena al mundo”, recuerda.

Desde entonces, ha recorrido municipios del Huila visibilizando historias de niños, jóvenes, adultos mayores y habitantes de calle. A través de sus redes sociales logra conectar a personas solidarias que se suman con ayudas económicas, materiales y trabajo, permitiendo cambiar realidades y devolver la esperanza a muchas familias.

Entre las historias que más lo han marcado está la de Gerardo y Ananías, dos hermanos adultos mayores que viven en zona rural en condiciones precarias. Uno de ellos no puede escuchar ni hablar, y su vivienda estaba a punto de colapsar. Gracias al apoyo colectivo, hoy avanzan en la construcción de un nuevo hogar digno para ambos.

Miguel, quien durante su juventud soñó con ser policía y servir a la comunidad, lleva cerca de tres años en esta labor. Actualmente impulsa la construcción de dos viviendas y prepara la celebración de los 15 años para una joven en Neiva. “No esperen a que sea el momento perfecto ni tener mucho dinero para ayudar”, es el mensaje con el que invita a más personas a sumarse a las acciones solidarias y apoyar a quienes más lo necesitan.

Valentina Gasca

Valentina Gasca

Periodista de la ciudad de Neiva, ganador del premio de periodismo Reynaldo Matiz en dos ocasiones ...

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