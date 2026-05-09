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09 may 2026 Actualizado 16:20

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Integrante de estructura de alias ‘Calarcá’ se entregó al Ejército en el Huila

El hombre se presentó voluntariamente ante tropas de la Novena Brigada en Algeciras.

Se presentó voluntariamente ante tropas del Batallón de Alta Montaña N.° 9, orgánico de la Novena Brigada. Foto Relacionada

Se presentó voluntariamente ante tropas del Batallón de Alta Montaña N.° 9, orgánico de la Novena Brigada. Foto Relacionada

Se presentó voluntariamente ante tropas del Batallón de Alta Montaña N.° 9, orgánico de la Novena Brigada. Foto Relacionada

Valentina Gasca

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Un integrante de la estructura Raúl Reyes, del Bloque Jorge Suárez Briceño, decidió abandonar las armas y someterse a la justicia en el municipio de Algeciras, Huila, según confirmó el Ejército Nacional.

El hombre, conocido con el alias de ‘Edwin’, llegó hasta el Batallón de Alta Montaña N.° 9 de la Novena Brigada y manifestó haber permanecido durante aproximadamente un año como guerrillero raso dentro de esta organización armada ilegal.

De acuerdo con las autoridades militares, esta entrega voluntaria evidencia el debilitamiento de las estructuras criminales, así como el impacto de las operaciones sostenidas y el control territorial que ejercen las tropas en diferentes zonas del departamento.

La Novena Brigada reiteró que mantiene abiertas las puertas para quienes decidan abandonar las armas y acogerse a los beneficios establecidos por el Gobierno Nacional, garantizando el respeto por la vida y los derechos humanos.

Valentina Gasca

Valentina Gasca

Periodista de la ciudad de Neiva, ganador del premio de periodismo Reynaldo Matiz en dos ocasiones ...

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