Fuertes lluvias dejaron inundaciones y personas heridas en La Plata, Huila

Inundaciones en sectores urbanos de La Plata, Huila, tras las intensas lluvias registradas durante la madrugada. Autoridades adelantan la evaluación de daños.

Las fuertes lluvias registradas durante la madrugada de este martes han generado emergencias en varios municipios del Huila, especialmente en La Plata, donde se reportan inundaciones en distintos sectores urbanos y personas heridas, según el más reciente balance entregado por la Oficina para la Gestión del Riesgo de Desastres del departamento.

De acuerdo con el director encargado, Jorge Leonardo Chaparro, en el municipio de La Plata se presentó un evento de inundación que afectó a los barrios San Rafael, Villa de la Hacienda, La Estancia Páez, Diego de Ospina y Bellavista, como consecuencia de las intensas precipitaciones que se han extendido durante las últimas horas.

El funcionario confirmó además que tres personas resultaron heridas tras la caída de una pared en construcción en el barrio Bellavista. Los lesionados fueron evacuados oportunamente por el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de La Plata y trasladados al hospital del municipio, donde reciben atención médica.

Chaparro indicó que, aunque varias viviendas resultaron inundadas, el censo de familias afectadas aún se encuentra en proceso. Los Consejos Municipales de Gestión del Riesgo continúan con la Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades (EDAN) para determinar el impacto total de la emergencia.

Desde la Gobernación del Huila se mantiene el monitoreo permanente de la situación y se hizo un llamado a la comunidad a mantenerse alerta, especialmente en zonas vulnerables, ante la persistencia de las lluvias en municipios como La Plata y Argentina.