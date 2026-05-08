Red criminal intentó movilizar cargamento de marihuana oculto en mangueras por carreteras del Huila

Neiva

De acuerdo con las autoridades, fueron hallados cerca de 240 kilogramos del estupefaciente, equivalentes a unas 240 mil dosis, las cuales tendrían como destino mercados ilegales de distribución. El resultado representa un duro golpe a las economías ilícitas de estructuras criminales que delinquen en esta región del país.

En una operación militar adelantada en zona rural del municipio de Pitalito, tropas del Batallón Magdalena lograron incautar un importante cargamento de marihuana que era transportado de manera clandestina por corredores viales del sur del departamento. El procedimiento se desarrolló en la vereda El Cedro, corregimiento de Bruselas.

El general Cesar Suarez, de la Novena Brigada, afirmo que “el operativo permitió además la captura en flagrancia del conductor del vehículo, quien quedó a disposición de las autoridades competentes. Información de inteligencia militar señala que el cargamento pertenecería presuntamente a la comisión de finanzas Óscar Mondragón, vinculada al grupo armado organizado residual Estructura Teófilo Forero Castro”.

Durante el puesto de control, los uniformados detectaron anomalías en la carga de un camión que movilizaba varios rollos de manguera plástica. Tras una inspección detallada, descubrieron que en el interior de las mangueras habían sido ocultados paquetes cilíndricos de marihuana prensada para evitar ser detectados por las autoridades.