Ejército adelanta combates contra alias “Nain”, cabecilla de las Autodefensas en la Sierra Nevada

Habitantes en zona rural de Dibulla, La Guajira, han reportado fuertes enfrentamientos entre soldados del Ejército Nacional e integrantes de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada. De acuerdo con las autoridades, se adelantan operativos para lograr la captura de alias Naín, también conocido como “Bendito Menor”.

La Primera División del Ejército informó que tropas de la Décima Brigada se enfrentaron a integrantes del frente Javier Cáceres, en el marco de la búsqueda de alias Nain, quien es señalado como el presunto responsable de una masacre ocurrida en Maicao, La Guajira, donde cinco jóvenes fueron asesinados.

El cabecilla de esta estructura criminal lanzó amenazas recientemente contra el presidente de la República, Gustavo Petro, luego de que se anunciara una recompensa de 500 millones de pesos por información que facilite su captura.

Balance parcial de operativos

Como resultado de la ofensiva, las tropas lograron la incautación de dos camionetas, seis proveedores, 444 cartuchos de diferentes calibres, nueve minas antipersona y varios elementos de comunicaciones, material que pertenecería a esta estructura armada ilegal.

El combate se desarrolló en un campamento ubicado en zona rural de Dibulla, el cual, según las autoridades, tendría capacidad para albergar hasta 12 personas.

Durante las operaciones se contó con el apoyo de aeronaves de combate de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, permitiendo mantener la presión militar sobre los integrantes del grupo ilegal.

Las tropas continúan desplegadas en el sector, intensificando las acciones para cercar la ubicación de alias Nain y de su pareja sentimental, una mujer conocida con el alias de Bebecita, quien también haría parte de la estructura criminal.