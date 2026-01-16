Joven barranquillero llega a uno de los equipos más importantes de las Grandes Ligas

Un joven barranquillero firmó su vinculación a las Grandes Ligas tras cerrar su fichaje por los Boston Red Sox.

Se trata de Harry José Canedo Name, quien firma esta vinculación a los 16 años.

El joven ha estado en la Selección Atlántico, Colombia, Team Barranquilla, entre otros equipos desde los nueve años cuando comenzó a practicar Beisbol.

El joven se convierte en el nuevo lanzador de los Boston Red Sox al que calificó como “el mejor del mundo”, y dijo que espera conseguir varios logros con este equipo.

“Este es el primer paso con el favor de Dios, con la firma, primero voy a Dominicana, pero de verdad que es un gran sueño este primer día, el primer paso con el favor de Dios, de lo que va a ser, con mucha disciplina y dedicación, el camino hacia las grandes líneas. O sea, de verdad que significa mucho para mí, muchos sacrificios, muchos temas, el acompañamiento de mis padres y todo, pero gracias a Dios hoy en día pude lograr algo que tanto soñé”, dijo el pelotero.