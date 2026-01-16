Joven barranquillero llega a uno de los equipos más importantes de las Grandes Ligas
Harry José Canedo Name ha estado en la Selección Atlántico, Colombia, Team Barranquilla, entre otros, equipos desde los nueve años cuando comenzó a practicar Beisbol.
Un joven barranquillero firmó su vinculación a las Grandes Ligas tras cerrar su fichaje por los Boston Red Sox.
Se trata de Harry José Canedo Name, quien firma esta vinculación a los 16 años.
El joven se convierte en el nuevo lanzador de los Boston Red Sox al que calificó como “el mejor del mundo”, y dijo que espera conseguir varios logros con este equipo.
“Este es el primer paso con el favor de Dios, con la firma, primero voy a Dominicana, pero de verdad que es un gran sueño este primer día, el primer paso con el favor de Dios, de lo que va a ser, con mucha disciplina y dedicación, el camino hacia las grandes líneas. O sea, de verdad que significa mucho para mí, muchos sacrificios, muchos temas, el acompañamiento de mis padres y todo, pero gracias a Dios hoy en día pude lograr algo que tanto soñé”, dijo el pelotero.