El Ejército denunció obstrucción a la función en pública en la recuperación de un menor en el Cauca

El Ejército nacional denunció que comunidad, al parecer, constreñida por las disidencias de las Farc, impidió la recuperación de un menor que se había entregado voluntariamente a las tropas en zona rural de Suárez, Cauca.

De acuerdo con la Tercera División el menor manifestó pertenecer a la estructura Jaime Martínez y se presentó voluntariamente ante tropas de la Brigada 29.

Según el Ejército, “tras conocer la situación, las autoridades militares activaron la ruta de atención para su recuperación y notificaron a las entidades competentes. Sin embargo, durante el procedimiento enfrentaron obstrucción por parte de las comunidades”.

Al tiempo, los soldados fueron hostigados con ráfagas de fusil por el grupo armado ilegal, impidiendo la realización del debido proceso.

“El menor habría sido llevado en contra de su voluntad por la comunidad”, denunció el Ejército.

Las fuerzas militares puntualizaron que la estructura criminal constriñe y amedrenta a la población civil, usando a las comunidades como escudo humano para lograr sus objetivos ante la presión de las operaciones militares en la zona.