La Defensoría del Pueblo rechaza masacre de cinco personas en Maicao y exige acciones urgentes

En lo corrido del año se han registrado 55 masacres en el país, 9 de ella en el Cauca. Imagen de referencia de escena del crimen. Foto: Getty Images. / Katherine Forbes

Colombia

La Defensoría del Pueblo lamentó y condenó la masacre de cinco personas ocurrida el pasado 9 de enero en el sector Altos del Parrantial, en el municipio de Maicao, en La Guajira.

El hecho violento habría sido perpetrado por el grupo armado ilegal autodenominado Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada.

La entidad invita a las autoridades competentes a adelantar investigaciones eficaces que permitan esclarecer lo sucedido, identificar a los responsables y aplicar las sanciones correspondientes conforme a la ley.

Asimismo, la Defensoría hizo un llamado urgente para que se adopten medidas de prevención que garanticen la seguridad de las comunidades en la zona, ante el riesgo de nuevos hechos de violencia.

El organismo también invitó a los grupos armados ilegales a respetar de manera estricta el derecho a la vida y la integridad de la población civil, reiterando que este tipo de acciones constituyen graves violaciones a los derechos humanos.

Finalmente, la Defensoría del Pueblo expresó su solidaridad con las familias de las víctimas, aseguró que las acompañará en este difícil momento y anunció que mantendrá un seguimiento permanente a la situación y a la respuesta institucional frente a este crimen múltiple que enluta a La Guajira.