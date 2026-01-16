Investigan doble homicidio en Las Gardenias: estaría relacionado con otro crimen

En la tarde de este jueves, 15 de enero, se registró este doble homicidio tras una incursión sicarial. En este hecho una persona resultó herida.

Según las autoridades, las dos personas asesinadas fueron identificadas como Andrés Manuel Jiménez De la Hoz, de 35 años y Antonio Severiche Fruto, de 29 años. La persona que resultó herida fue identificada como Antonio David Moreno, de 48 años.

Según se conoció, un hombre llegó hasta el lugar, desefundó un arma de fuego y les disparó en repetidas ocasiones.

¿Estaría relacionado con otro crimen?

La Policía investiga si este doble homicidio se registró en retaliación por un crimen que se registró en el barrio Villa Lozano, en el municipio de Soledad, en la mañana de este jueves.

En este hecho fue asesinado un hombre identificado como Yessid Geovanni Catalán, de 26 años.