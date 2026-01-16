Capturan al presunto responsable del homicidio del líder comunal Óscar Becerra en Cali

Cali, Valle del Cauca

La Policía Metropolitana de Cali esclareció el homicidio de Óscar Becerra Aguirre, presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio San Luis I, ocurrido el 22 de septiembre de 2025 en el sector de El Trébol. El crimen estaría relacionado con un intento de hurto, en el que la víctima fue atacada con arma cortopunzante mientras transitaba por vía pública.

De acuerdo con las autoridades, Óscar Becerra fue abordado por dos hombres que se movilizaban en motocicleta y que minutos antes habrían intentado cometer otros robos en la zona.

Tras actividades investigativas, cotejos morfológicos y el análisis de más de 20 horas de grabaciones de cámaras de videovigilancia, lo que permitió identificar la motocicleta utilizada y a uno de los presuntos responsables.

La captura se llevó a cabo en el barrio Los Lagos, al oriente de Cali. El detenido, un hombre de 21 años con antecedentes judiciales por secuestro en 2022, fue puesto a disposición de la Fiscalía por el delito de homicidio agravado en calidad de coautor y permanece a la espera de que se defina su situación judicial.