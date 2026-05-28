América de Cali juega hoy ante Macará el pase directo a octavos de Sudamericana

América de Cali disputará hoy uno de sus partidos más importantes de la temporada. El conjunto escarlata recibirá a Macará de Ecuador desde las 7:30 p.m. en el estadio Pascual Guerrero, en un duelo que definirá al líder del Grupo A de la Copa Sudamericana 2026 y entregará un cupo directo a los octavos de final.

El equipo dirigido por David González llega a la última jornada con 8 puntos y ubicado en la segunda posición de la zona, apenas una unidad por detrás del conjunto ecuatoriano, que lidera con 9.

La clasificación todavía tiene varios escenarios abiertos para los vallecaucanos, aunque el más favorable depende únicamente de ellos: si América gana en Cali, llegará a 11 puntos, superará a Macará y avanzará directamente a los octavos de final como líder del grupo.

En caso de empate, los escarlatas alcanzarán las 9 unidades e igualarán a los ecuatorianos, resultado que les aseguraría el segundo lugar y el paso a los playoffs de repechaje frente a un equipo proveniente de la Copa Libertadores.

La derrota, en cambio, complicaría seriamente el panorama. América se quedaría con 8 puntos y dependería de que Tigre de Argentina, que suma 6, no derrote a Alianza Atlético. Si el equipo argentino gana, la clasificación podría definirse por diferencia de gol.

El cuadro caleño llega a este compromiso tras empatar 1-1 ante Tigre en la fecha anterior, partido en el que Tomás Ángel marcó el gol americano. Ese resultado le impidió tomar el liderato antes de la última jornada.

América buscará además volver a instalarse en una fase definitiva internacional, objetivo que no consigue desde hace varias temporadas y que hoy tiene a un triunfo de distancia frente a su afición.