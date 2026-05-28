Investigan ataque incendiario contra locales de insumos médicos en el sur de Cali

La Policía de Cali reaccionó al ataque incendiario que quedó registrado en video contra dos establecimientos de venta de insumos médicos en el barrio San Fernando, sur de la ciudad, hechos que generaron alarma entre comerciantes del sector.

Las imágenes, que comenzaron a circular masivamente en redes sociales, muestran a un hombre llegando en horas de la noche hasta uno de los locales, donde rocía un líquido inflamable, al parecer combustible, y le prende fuego a la entrada del establecimiento. El incendio causó daños materiales en el lugar.

En otro video, un sujeto aparece frente a un segundo negocio de insumos médicos. Allí también esparce el líquido en la fachada e intenta iniciar el incendio en repetidas ocasiones, pero no lo consigue y termina huyendo.

Tras la difusión de los videos y la preocupación generada en la zona, la Policía Metropolitana confirmó que activó una investigación para identificar y capturar al responsable.

Según las autoridades, unidades del GAULA y uniformados hicieron acompañamiento al propietario del establecimiento afectado y ya avanzan en la recopilación de videos de cámaras de seguridad y otros elementos probatorios.

La Policía además salió al paso de versiones sobre una posible cadena de ataques similares contra comercios bajo esta modalidad y precisó que, hasta el momento, solo existe una denuncia formal relacionada con este caso.