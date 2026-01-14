Una persona desaparecida y viviendas afectadas deja ola invernal en el Valle

El municipio del Guadalajara de Buga es uno de los más afectados por las lluvias de los últimos días en el Valle del Cauca, con la creciente del río más importante de esta ciudad, una casa fue arrastrada, una persona fue reportada como desaparecida y tres viviendas fueron desalojadas como medida preventiva.

“Hay una persona desaparecida, una vivienda que ya desapareció, dos más que están en riesgo y fueron evacuadas. Con maquinaria amarilla estamos ayudando precisamente a la alcaldesa, ha sido un proceso muy difícil, pues ha sido el municipio más impactado”, dijo la gobernadora del departamento Dilian Francisca Toro, quien, además, anunció que se continuará con la distribución de ayudas humanitarias a las familias afectadas.

Las lluvias golpean fuerte al Valle del Cauca.



Las autoridades del Valle atienden emergencias en 20 municipios con ayudas humanitarias y maquinaria.



Buga es la situación más crítica por viviendas afectadas y una persona desaparecida.

Entre Tanto, el secretario de Gestión de Riesgo Francisco Tenorio, dijo que según el reporte a la sala de crisis son 20 los municipios que han presentado emergencias de diferentes características.

“Tenemos afectaciones por avenidas torrenciales, inundaciones, movimientos en masa, crecientes súbitas. Dentro de los más afectados podríamos recalcar que se encuentra el municipio de Jamundí, el distrito especial de Buenaventura, el municipio de El Agua, Calima de Darién, Restrepo, Candelaria, Palmira, Ginebra, Guacarí, Guadalajara de Buga, San Pedro, Tuluá, Riofrío, Trujillo, Bugalagrande, El Dovio, Versalles, Cartago y El Águila”.

Las principales afectaciones se presentan en vías terciarias en Riofrío, Buga, Trujillo y Guacarí donde la comunidad de la zona alta conocida como La Magdalena se encuentra incomunicada.

“Actualmente estamos apoyando a algunos municipios del Valle del Cauca, especialmente con kits humanitarios de emergencia para la primera atención, especialmente a las familias afectadas, y estamos evaluando el apoyo consistente en maquinaria amarilla para estos municipios que lo necesitan”, añadió Tenorio.

Hasta el momento cinco municipios se encuentran con declaratoria de calamidad pública y se espera que se sumen Cartago y Riofrío.