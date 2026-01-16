Conmoción en Ansermanuevo por el crimen de dos menores en zona rural

Las víctimas son un menor de 14 años y una adolescente 17 años que fueron asesinados a disparos. Imagen de referencia de Getty Images / Black Lollipop

Valle del Cauca

Hasta la vereda la Diamantina, zona rural del municipio de Ansermanuevo, Valle del Cauca, se desplazaron unidades de la Policía, luego de ser alertadas por un habitante de la zona sobre la presencia de dos cuerpos sin vida, abandonados en carretera.

Las víctimas son un menor de 14 años y una adolescente 17 años que fueron asesinados a disparos.

La general Sandra Liliana Rodríguez, comandante del departamento de Policía Valle, detalló que en el lugar de los hechos fueron halladas tres motocicletas y un celular.

“En este momento las actividades de policía judicial se encuentran desplegadas con el fin de establecer los responsables de este hecho. Asimismo, solicitamos la colaboración de la ciudadanía para brindar cualquier información que nos permita evitar la captura rápida de estos actores criminales”, señaló.

Mientras las investigaciones avanzan, la comunidad exige respuestas frente a un hecho que tiene conmocionado al municipio y pide mayores garantías por parte de las autoridades para proteger a la población, principalmente a los menores de edad.