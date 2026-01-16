Catatumbo: un año de crisis que ha dejado más de 90 mil desplazados y 166 personas asesinadas

Catatumbo

Norte de Santander fue el epicentro de la segunda masacre del 2025, donde papá, mamá y un bebé de nueve meses de nacido, fueron baleados sobre la vía Cúcuta – Tibú, y sin saberlo, este fue el detonante de un conflicto entre las disidencias de las FARC y el ELN en el Catatumbo, que se convertiría en una de las peores crisis en toda la historia de esta región.

El 16 de enero de 2025, el país despertó con nuevas masacres. Inicialmente fueron cuatro hombres asesinados a bala, pero siguieron incursiones armadas a veredas y corregimientos. Hombres armados ingresando a las viviendas para sacar a sus víctimas y asesinarlas bajo la mirada de sus familiares y conocidos, o llevándoselas con rumbo desconocido. Una crisis que se venía alertando seis meses atrás, pero que, según lo confirmó Luis Fernando Niño, consejero de paz del departamento, nadie escuchó.

“Nosotros estábamos haciendo este mismo anuncio, posiblemente va a pasar y lo que nos decían era que estábamos exagerando, que éramos unas personas que no sabíamos del tema. Lo que tenemos ahora son listados de muertos, listados de desplazados y la posibilidad de una intervención de fuerzas mucho más grande”.

Dos días después, el 18 de enero, comenzaron a llegar las primeras familias desplazadas a Cúcuta, en volquetas, camiones y buses. Las caravanas de víctimas, con banderas blancas como símbolo de paz, salían de sus tierras huyendo de las balas.

El Coloso de Lleras, el estadio General Santander, fue el punto elegido por la Alcaldía de Cúcuta para recibir a todas las víctimas. En cuestión de horas, más de 10 mil desplazados habían llegado a la capital nortesantandereana.

Ahí salió a relucir el buen corazón de los cucuteños, quienes donaron ropa, alimentos no perecederos, organizaron ollas comunitarias y se ofrecieron como voluntarios para atender a las víctimas.

Los desplazados que tenían familiares en Cúcuta, llegaron a sus casas, quienes no, por los siguientes seis meses, fueron hospedados en hoteles y, posteriormente, en albergues para garantizarles los mínimos humanitarios.

El confinamiento, por muchos meses, fue una de las mayores preocupaciones de las organizaciones sociales. Miles de familias quedaron encerradas en sus viviendas, en medio de las hostilidades.

Cuando el año concluía y todos se preparaban para la Noche Buena, el recrudecimiento de la violencia obligó a más familias campesinas a salir nuevamente desplazadas de sus tierras.

“Eso allá no hay vida, la gente está asustada. Si no se llega a un acuerdo, el Catatumbo quedará desolado, porque hay mucha gente que está buscando otras partes”, dijo uno de los desplazados que llegó a Cúcuta a finales del 2025.

Más de 2.000 personas llegaron a Cúcuta durante la última semana de 2025. Una nueva etapa de la crisis que sobrepasaba la capacidad institucional, según lo explicó William Villamizar, gobernador de Norte de Santander.

“A estas alturas estamos sin presupuesto, estamos moviéndonos, haciendo el mayor esfuerzo para poder atenderlos y por eso esperamos que no se presente una nueva situación como la del 16 de enero (del 2025)”.

Este año de conflicto, según datos entregados por el PMU Catatumbo, ha dejado 91.726 personas desplazadas, 166 civiles y 19 integrantes de la fuerza pública asesinados.

La crisis no termina, la sangre de los catatumberos sigue derramándose en sus propias tierras. Un año después, el conflicto sigue tan vigente como el primer día.