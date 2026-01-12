Asociación campesina denunció ataque armado contra líder social en el Catatumbo

Norte de Santander.

La Asociación por la Unidad Campesina del Catatumbo (ASUNCAT) denunció un ataque armado contra uno de sus dirigentes cuando se movilizaba por la vía Tibú–Cúcuta en un vehículo asignado por el Estado, en un hecho que evidenció la vulnerabilidad de los esquemas de protección en esta región del nororiente del país.

Según el reporte oficial de los hechos, el ataque se registró cuando el esquema de seguridad realizaba un desplazamiento desde la vereda Bertrania hacia la ciudad de Cúcuta junto al líder campesino Freiman Velásquez.

Hacia las 8:50 de la mañana de este domingo, el vehículo fue interceptado por sujetos armados con armas largas y cortas en el sector conocido como La Cuatro.

De acuerdo con el informe, los hombres armados se movilizaban en una camioneta y varias motocicletas, desde donde encañonaron a los ocupantes y los obligaron a descender del vehículo Mitsubishi de uso convencional asignado por la Unidad Nacional de Protección.

Posteriormente, los escoltas fueron despojados de sus armas de dotación, del vehículo y de sus pertenencias personales.

El reporte detalla que los integrantes del esquema fueron obligados a arrodillarse a un costado de la carretera, donde fueron amarrados de manos y dejados abandonados sobre la vía, mientras los agresores se retiraban con rumbo desconocido.

Tras varios intentos de solicitar ayuda a conductores que transitaban por el lugar -quienes se negaron por temor-, se logró establecer comunicación con las autoridades.

La alerta se dio a través de un teléfono celular que el protegido logró ocultar dentro de su chaleco, lo que permitió contactar a la Policía de Norte de Santander.

Según la denuncia, la Policía informó al comandante de la estación del municipio de Tibú y, en coordinación con el Ejército Nacional, el personal afectado fue recogido en el lugar de los hechos y trasladado posteriormente a una unidad militar.

ASUNCAT indicó que la situación también fue puesta en conocimiento de la UNP y advirtió que este hecho constituye una amenaza directa contra la vida e integridad de sus dirigentes, además de una grave afectación a las garantías para el ejercicio del liderazgo social y campesino en el Catatumbo.

La organización exigió al Estado colombiano la adopción de medidas urgentes y efectivas de protección y pidió que se adelanten las investigaciones correspondientes para esclarecer lo ocurrido y evitar que este tipo de hechos queden en la impunidad, al tiempo que responsabilizó a los actores armados de cualquier situación que pueda poner en riesgo a sus integrantes.