Comisión humanitaria lleva alimentos a familias desplazadas y confinadas del Catatumbo

Catatumbo

Las autoridades de Norte de Santander, por medio de una comisión humanitaria, enviaron varios vehículos cargados con ayudas alimentarias y de aseo para más de 160 familias desplazadas, como consecuencia de los enfrentamientos entre el ELN y las disidencias del frente 33 de las FARC, en zona rural de Tibú y El Tarra.

“Estamos despachando los camiones que van hacia el municipio de Tibú, para atender a las diferentes víctimas del conflicto armado, que se encuentran en el casco urbano, 160 familias. Y también, los que están confinados en el corregimiento de Pacheli. Y también las familias que hoy llegaron de Filo Gringo al casco urbano de El Tarra”, dijo Fabio Rodríguez Mayorga, secretario de Víctimas de Norte de Santander.

Las ayudas serán entregadas principalmente en los albergues que han sido adecuados para recibir a la población víctima del conflicto armado. El secretario de Gestión del Riesgo de Norte de Santander, William Vera, aseguró que “de esta manera estamos despachando desde la Gobernación estos camiones que llevarán las ayudas humanitarias, consistentes en 800 kit de aseo y 800 kit alimentarios para ser distribuidos en la población afectada”.

Se espera el envío de más ayudas humanitarias a la zona, debido al aumento de la población desplazada que continúa saliendo del territorio.