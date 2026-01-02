Ministerio Público solicitó adecuación de albergues por llegada de desplazados del Catatumbo

Catatumbo

El Ministerio Público en Ocaña solicitó al alcalde la preparación de albergues, ante una posible llegada masiva de desplazados provenientes del Catatumbo.

Esta solicitud se realizó en el Consejo Territorial de Justicia Transicional, donde se abordó la crisis que se registra en el corregimiento de Filo El Gringo, en El Tarra, y también en Pachelí Antiguo, situación que está generando el desplazamiento de familias enteras, principalmente hacia la cabecera municipal de Ocaña.

“Este ya es un desplazamiento masivo. La ley nos indica que después de 10 núcleos familiares es considerado un desplazamiento masivo. A Ocaña han llegado alrededor de 100 núcleos familiares, lo que puede arrojar una cifra cercana a las 200 personas desplazadas frente a estos hechos que se vienen presentando en el corregimiento de Filo El Gringo. Le solicité al alcalde del municipio activar las rutas de prevención en el marco de la protección de los derechos fundamentales de la población víctima del conflicto”, aseguró Jorge Bohórquez, personero de Ocaña.

La escalada de los hechos violentos estaría provocando la salida de más familias. “Eso quiere decir que deben estar ya dispuestos sitios, albergues y alojamientos para que, si se llega a presentar o a requerir una situación de mayor gravedad, los ciudadanos puedan llegar a esos sitios de albergue transitorio y se les pueda garantizar el kit de alimentación, de aseo y demás elementos para su sostenibilidad en el municipio de Ocaña”, añadió Bohórquez.

Las autoridades no descartan que, durante esta primera semana de 2026, sigan arribando más familias desplazadas.