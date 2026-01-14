“Santa Fe fue acostumbrando a la hinchada que jugador que sobra, lo contrata”: El Pulso del Fútbol
Debate sobre las incorporaciones en el cuadro cardenal durante los últimos años.
Independiente Santa Fe se alista para un año con muchos retos de vital importancia. Antes que nada disputará su primer título de la temporada cuando enfrente al Junior de Barranquilla en la Superliga, posteriormente iniciará su participación en la Liga Colombiana y, lo más importante, afrontará la fase de grupos de la Copa Libertadores.
Frente a todo este panorama, la obligación de reforzarse es total y de momento se anunciaron a: Luis Palacios, Franco Fagúndez, Helibelton Palacios, Nahuel Bustos y Kilian Toscano. Otro que está próximo a sumarse al listado es Edwin Mosquera, de reciente paso por Millonarios.
Frente a esta posible incorporación, que sería la segunda proveniente del cuadro azul tras Helibelton, César Augusto Londoño y Steven Arce debatieron en El Pulso del Fútbol.
“Santa Fe fue acostumbrando a la hinchada que jugador que sobra, lo contrata”
Cuando César Augusto dio la información de la salida de Edwin Moquera de Millonarios para su posible llegada a Santa Fe, Steven le preguntó: “¿Cómo cree que lo reciba hoy la gente de Santa Fe?“.
A lo que respondió: “Lo que pasa es que Santa Fe tiene acostumbrada a la hinchada que jugador que va sobrando de los otros equipos, los va contratando. A algunos los potencia, en eso Eduardo Méndez es sabio. Es un presidente que es rápido y presto en la contratación”.
Y Arce contestó: “Yo no lo hubiera contratado, pero me parece una apuesta. Santa Fe hizo una cosa. Con Harold Santiago Mosquera, hoy todo el mundo le parece la maravilla y fue de los mejores jugadores del torneo colombiano. Pero, con Harold Santiago en el Cali no pasó nada, no fue bueno”.
Algo que Londoño valoró en Santa Fe: “Los buenos jugadores no garantizan rendimiento; ni tampoco los que no han tenido buen rendimiento, necesariamente van a fracasar”.
