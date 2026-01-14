Millonarios vs Boca EN VIVO: siga GRATIS el partido por la Copa Miguel Ángel Russo

La gira internacional de <b>Millonarios</b> termina este miércoles 14 de enero con el <b>partido amistoso frente a Boca Juniors</b>, válido por la Copa Miguel Ángel Russo.<b>Le puede interesar: </b><a href="https://caracol.com.co/2026/01/13/edwin-shirra-mosquera-deja-millonarios-y-esta-muy-cerca-de-llegar-a-santa-fe/" target="_blank" rel="noreferrer" title="https://caracol.com.co/2026/01/13/edwin-shirra-mosquera-deja-millonarios-y-esta-muy-cerca-de-llegar-a-santa-fe/"><b>Edwin ‘Shirra’ Mosquera deja Millonarios y está muy cerca de llegar a Santa Fe</b></a>El cuadro capitalino llega a este compromiso luego de <a href="https://caracol.com.co/2026/01/11/millonarios-vs-river-plate-en-vivo-siga-aca-el-partidazo-de-pretemporada-con-falcao/" target="_blank" rel="noreferrer" title="https://caracol.com.co/2026/01/11/millonarios-vs-river-plate-en-vivo-siga-aca-el-partidazo-de-pretemporada-con-falcao/"><b>perder por la mínima diferencia con River Plate</b> en territorio uruguayo</a>. Gonzalo Montiel se encargó de darle el triunfo al cuadro argentino, tras capitalizar una pena máxima cometida por Álex Moreno Paz.Ahora, los azules vuelven a la acción con novedades en su once titular, idea del entrenador <b>Hernán Torres</b> para probar a los integrantes del plante y a partir de ahí encontrar variantes en defensa y ataque. Asimismo, se espera el debut de los refuerzos que no jugaron ante River, como <b>Radamel Falcao García, Rodrigo Ureña, Sebastián Valencia y </b><a href="https://caracol.com.co/2026/01/13/millonarios-anuncia-su-septimo-fichaje-para-liga-colombiana-y-copa-sudamericana-2026/" target="_blank" rel="noreferrer" title="https://caracol.com.co/2026/01/13/millonarios-anuncia-su-septimo-fichaje-para-liga-colombiana-y-copa-sudamericana-2026/"><b>el recientemente anunciado Rodrigo Contreras</b></a>.