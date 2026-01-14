Luis Muriel y Cristian Barrios: la razón por la que no fueron presentados en Junior

Junior llevó a cabo una ceremonia por todo lo alto en la noche del pasado martes, en la que se rindió un homenaje a los campeones de la última liga y fueron presentados cuatro refuerzos: Jannenson Sarmiento, Kevin Pérez, Jean Pestaña y Juan David Ríos. Sin embargo, las ausencias más notorias fueron las de Cristian Barrios y Luis Muriel.

En el caso de Barrios, parecía que su llegada al equipo barranquillero se estaba complicando, pero el propio Fuad Char, máximo accionista del club, aseguró que se vinculará al club. En el caso de Muriel, que desde la semana pasada se habló de su arribo al club, también hacen falta pequeños detalles.

Le puede interesar: Junior definió el futuro de Teófilo Gutiérrez de cara a la Copa Libertadores 2026

¿Por qué Muriel y Barrios no estuvieron en la ceremonia?

La intención que tenían los directivos era tener firmados a ambos jugadores para que estuvieran presentes en dicha ceremonia y fueran presentados con bombos y platillos. No obstante, no habían presentado los exámenes médicos, por lo que prefirieron no arriesgarse y esperar a tenerlos firmados.

Así lo dio a conocer Fuad Char en la antesala del evento. Sobre Barrios, aseguró: “Está terminando. Faltan los exámenes médicos, debe llegar de Cali (este miércoles)”.

Por su parte, respecto a Muriel, manifestó: “Los exámenes médicos quedaron pendientes. No lo podemos presentar todavía, todo está avanzado. No creo que tenga ningún problema físico. La parte contractual está terminada, con el jugador, con el equipo y con la MLS”.

Lea también: 🔴 Bolsa de jugadores de la Liga 2026-I HOY EN VIVO: Altas y bajas de los equipos

Posteriormente, detalló que la demora de la firma de Muriel radicaba en unos inconvenientes que habían tenido con la MLS. “Estábamos alistando solucionar el problema de Muriel, teníamos dificultades con la MLS, pero nos ha ido bien”, añadió.

Así las cosas, se espera que ambos jugadores superen los exámenes médicos y sean anunciados por el club, buscando que estén disponibles lo más pronto posible. El objetivo pasará porque estén a disposición de Alfredo Arias para el debut en liga o, de lo contrario, para el partido de vuelta de la Superliga ante Santa Fe el miércoles 21 de enero.

Fuad Char espera por otro fichaje

Entretanto, Char manifestó a los medios de comunicación que, tras las vinculaciones de Muriel y Barrios, espera poder firmar a un volante mixto. “Yo creo que sí. Estamos pendientes de algún volante mixto, pero la delantera quedó muy reforzada. La salida de (José) Enamorado, reemplazándolo con Barrios, estamos acertando ahí”, comentó.

Finalmente, manifestó que están a la espera de poder definir la inscripción de Carlos Bacca, a quien le quedan aproximadamente cuatro semanas de recuperación. Así como aseguró que con los refuerzos traídos, buscarán hacer una presentación sobresaliente.