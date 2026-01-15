“El Gobierno del cambio falló al poner a Olmedo López”: Carlos Carrillo sobre escándalo de la UNGRD

Carlos Carrillo, quien figuraba como uno de los aliados de base política más fuertes del progresismo, se ha convertido en uno de los funcionarios más críticos al interior del Gobierno de Gustavo Petro.

Carrillo, encargado desde 2024 del saneamiento de la UNGRD, se ha convertido en el símbolo de la lucha contra la corrupción enquistada en los organismos gubernamentales, metiendo las manos en el mayor escándalo del Gobierno del cambio, surgido en los casos de corrupción al interior de dicha entidad.

Lea también: Soy un hombre de izquierda, incomodo a los que quieren ponerse el gobierno de ruana: Carlos Carillo

El historial de corrupción en la UNGRD

Carlos Carrillo se refirió al escándalo que sacudió los cimientos de la entidad que hoy dirige y a lo que considera como “corrupción estructural” en las instituciones estatales.

Según el funcionario, “antes nadie hablaba de la UNGRD”, mientras en periodos como la pandemia por sus arcas pasaron hasta 15 billones de pesos.

“El escándalo de marionetas pasó por la oficina de la UNGRD; el senador Mario Castaño, cuando iba a declarar, se desvivió. El director del DPS del Gobierno de Duque está prófugo con circular roja de la Interpol como Carlos Ramón y eso no suscitó el temporal mediático de la UNGRD”, destacó.

“Este fue un Gobierno que se eligió con una promesa de cambio y falló al poner a Olmedo López, pero el presidente, en lugar de cubrir sus huellas, me puso a mí, que puedo llegar a ser incómodo, justamente para que esto no vuelva a pasar”, señaló Carrillo.

¿Por qué no se va Carlos Carrillo del Gobierno?

Carlos Carrillo afirmó que aún le quedan “cosas por hacer” en el Gobierno, resaltando los cambios que ha tenido la UNGRD bajo su liderazgo.

El exconcejal destacó, entre otras cosas, las mejoras en el ámbito de control y la propuesta de reforma que realizó a través de un proyecto de ley que deberá ser revisado por la próxima legislatura.

Carrillo destacó que dicho proyecto reduce sustancialmente las capacidades de contratación directa de la UNGRD, buscando así mejorar el control en las finanzas y relaciones comerciales.

El escándalo de la UNGRD en la reconstrucción de Mocoa

El director de la UNGRD se refirió también a la malversación de más de 125.000 millones de pesos, develados en un hallazgo de la Contraloría para la reconstrucción de Mocoa.

“El alcalde de Mocoa se atravesó como una mula muerta y, a pesar de eso, nosotros hemos hecho procesos por ley 80 y recuperamos el lote invadido dialogando, sin utilizar la fuerza”, expresó.

“Hay personas que llegamos al Estado no para enriquecernos, sino para hacer las cosas como las tiene que hacer cualquiera. Los políticos llegan con una doble agenda y eso es lo que ha visto este país siempre”, sentenció.

Vea el programa completo: