“Tendrá que hacer una reflexión para excretar de él a personas como Benedetti”: Carlos Carrillo

BOGOTÁ

En diálogo con 6am/W de Caracol Radio, el director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo (UNGRD), Carlos Carrillo no solo se refirió a la salida de Angie Rodríguez de la dirección del Departamento Administrativo de la Presidencia (DAPRE), sino que lanzó varias puyas al ministro del Interior, Armando Benedetti.

Carrillo afirmó que dentro del proyecto político del Gobierno, es decir del Pacto Histórico, se debe abrir una reflexión profunda sobre la permanencia de figuras provenientes de la política tradicional y cuestionó directamente al ministro del Interior, Armando Benedetti.

“Eso ya nos lleva a otra discusión que tiene que ver con la pertinencia de que nosotros, quienes somos defensores de unas tesis políticas y de un espíritu de cambio, hayamos recibido dentro de nuestro proceso político a gente que viene de lo peor de la política tradicional”, señaló en diálogo con Julio Sánchez Cristo.

Sobre el futuro polítido el director indicó que evaluarán “excretar” al ministro.

“Quienes somos defensores de unas tesis políticas y de un espíritu de cambio, eso es otra reflexión y cuál será en el futuro inmediato el proceso que tendrá que hacer nuestro proceso político para excretar de él a personas como Benetti pero pues bueno, eso es lo que hay y pues de momento lo que hay que hacer es darles resultados a los colombianos pero mire, es que a mí me sorprende algo desde que el mundo es mundo en los centros de poder hay intrigas hay malquerencias, hay enfrentamientos pero usted ya habla del ministro del interior como una persona que hay que excretar del poder", dijo en Caracol Radio.

El director de la UNGRD también aseguró que con la llegada de Angie Rodríguez al Fondo Adaptación estaría quedando bajo la influencia de ese sector político y cuestionó la gestión de funcionarios cercanos a Benedetti.

“La doctora Katherine Rojas, que claramente la puso ahí el ministro Benedetti, y también la inacción de la gerencia de la doctora Angie Rodríguez, están teniendo consecuencias para el Chocó y para el país”, afirmó el director de la UNGRD.

Sobre Angie Rodríguez

Cabe resaltar que Carrillo aseguró que la salida de Rodríguez del DAPRE no fue voluntaria y que se trató de una decisión tomada previamente por el presidente.

“Ese trino arranca con una falsedad, y es que ella renunció de manera libre y voluntaria, cuando claramente la señora se quería quedar hasta el último día del gobierno atrincherada en Palacio”, afirmó en entrevista con 6am/W.