Olmedo López declara en la Corte por caso UNGRD: involucra a Bonilla y responde a Petro

El exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, Olmedo de Jesús López, llegó este 10 de septiembre, en compañía del INPEC, a declarar en la Corte Suprema de Justicia en el expediente que se sigue contra 5 congresistas y un excongresista de la Comisión de Hacienda y Crédito Público que habrían recibido sobornos a cambio de favorecer al gobierno.

En una carta enviada a la Sala Especial de Instrucción, López reitera su deseo de colaborar de la justicia, teniendo en cuenta que desde la UNGRD habría movido proyectos y dinero para beneficio personal y al parecer de intereses del gobierno. López es uno de los protagonistas del escándalo de corrupción más grande del actual gobiernos

“Esta determinación obedece a un compromiso con la verdad y con la necesidad de esclarecer hechos de alta gravedad institucional que afectan el interés público y la confianza de la ciudadanía en las instituciones”, dice López en la comunicación.

Asimismo, recuerda que le han ofrecido hasta 10 mil millones de pesos para ocultar la verdad y hasta ha sido víctima de amenazas. En ese sentido dice que goza de buen estado de salud y que en ningún momento ha pensado en quitarse la vida.

Pruebas que involucrarían a Bonilla

Sobre las pruebas, dice el abogado defensor, José Luis Moreno, que entregarán evidencias que comprometerían al exministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, teniendo en cuenta que habría sido quien daba las indicaciones.

“El señor Olmedo López viene a declarar frente a los hechos que él conoció, que él vivió, en los que él participó y en los que puede dar fe, no solamente por su declaración, sino por las pruebas entregadas, los chats, los documentos, pruebas técnicas de georreferenciación, entre otros, que demuestran que existió una entramada corrupción desde el gobierno para comprar congresistas para favorecer los proyectos del gobierno.”, dijo Moreno.

“Declaraciones del presidente ponen en riesgo mi integridad”: Olmedo a Petro por llamarlo “traidor”

En esta misiva, Olmedo López reprochó que el presidente Petro lo llamará “traidor de la izquierda”. Aseguró que ese tipo de afirmaciones pone en riesgo su integridad y le “ponen un precio a su cabeza”.

“En un hecho sin antecedentes en la historia reciente del país, mi nombre fue mencionado en una alocución presidencial realizada desde la Casa de Nariño, en la cual se me tildó públicamente de “traidor de la izquierda”, lo cual, además de constituir una grave estigmatización pública, equivale a poner precio a mi cabeza”, dijo López .

López recordó que fue exmiembro del movimiento M-19, donde la figura del “traidor” era castigada con la muerte.

“Esta declaración, emitida en televisión abierta a nivel nacional, generó una ola de rechazo y odio que ha puesto en altísimo riesgo mi integridad física y la de mí familia”, dice el exdirector acusado de corrupción.

¿En qué proceso declara Olmedo López?

Dórate la segunda y tercera semana de septiembre, el exdirector de la UNGRD asistiría al despacho del magistrado Misael Fernández que investiga a 6 congresistas que habrían recibido proyectos a cambio de avalar los créditos del Ministerio de Hacienda.

Los congresistas investigados son Liliana Bitar Castilla, Juan Pablo Gallo, Wadith Alberto Manzur, Julián Peinado Ramírez, Karen Astrith Manrique y el excongresista Juan Diego Muñoz Cabrera.

De acuerdo con el Alto Tribunal, los investigados, han aprovechando su posición en la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público (CICP), habrían aceptado emitir conceptos respecto de operaciones de crédito público presentadas por el Ministerio de Hacienda, “a cambio de dádivas que se materializarían en contratos de la UNGRD”.