Contraloría estableció hallazgos fiscales en la UNGRD por $125.710 millones por incumplimientos

La Contraloría General de la República estableció hallazgos fiscales por $125.710 millones en el proyecto para la reducción y mitigación del riesgo en Mocoa, Putumayo. Se determinó que, pese a haberse pagado la totalidad de los recursos, las obras no cumplieron con su finalidad, además de presentar atrasos de casi cinco años, fallas estructurales y modificaciones injustificadas.

El proyecto, llevado a cabo por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), hacía parte del Plan de Acción Específico para la reconstrucción de Mocoa y tenía un valor superior a los $185.000 millones. Su objetivo era desarrollar estudios, diseños y obras para mitigar riesgos en las cuencas de los ríos Mulato, Sangoyaco y la quebrada Taruca. A pesar de esto, la Contraloría encontró fallas en la planeación, falta de soportes contables y técnicos.

“Se debe tener en cuenta que las obras debían hacerse de forma coordinada o sistemática para que el proyecto cumpliera su finalidad, pero se hicieron de forma aislada. Las pocas obras que construyeron no tienen la funcionalidad, pues el río tuvo una desviación en su cause, lo que alerta del inminente riesgo en el que se encuentra la población de Mocoa, ante una eventualidad como la registrada en 2018″, insistenpor medio de un comunicado.

Debido a que esta gestión fue “ineficaz e ineficiente”, según la entidad, los recursos del Estado fueron pagados sin haberse cumplido con la finalidad principal de los proyectos, generando así hallazgos administrativos, disciplinarios y fiscales por valor de $125.710 millones, que corresponde al valor total de los recursos pagados por parte de la Fiduprevisora S.A., en calidad de vocera y administradora de los recursos del FNGRD de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgos y Desastres (UNGRD) a los contratistas.