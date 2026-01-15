Barrancabermeja registró una reducción del 4 % en delitos en 2025, según cifras oficiales

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Barrancabermeja cerró 2025 con una reducción del 4 % en los delitos, según cifras presentadas por la Gobernación de Santander durante una reciente reunión de seguridad en la ciudad.

El balance se conoce tras la escalada de violencia registrada a comienzos de diciembre en el Magdalena Medio. Que volvió a poner en alerta a las autoridades y a la comunidad por la presencia de estructuras criminales y la extorsión.

De acuerdo con el Gobierno Departamental, el año pasado se realizaron 53 consejos de seguridad en Santander.

Sin embargo, la extorsión sigue siendo uno de los delitos que más preocupa en Barrancabermeja y en otros municipios del Magdalena Medio.

El secretario del Interior de Santander, Óscar Hernández Durán, señaló que se reforzó la presencia de la Fuerza Pública, con más Ejército, el Gaula Magdalena Medio y una unidad de fuerzas especiales urbanas.

Cambios administrativos que permiten más personal y recursos, pero que también reflejan la complejidad del escenario de seguridad en la región.

La Gobernación informó además que se han invertido más de 15 mil millones de pesos en seguridad, recursos que incluyen proyectos de monitoreo y reacción para mejorar la capacidad de respuesta de las autoridades en el territorio.

Pese al balance oficial, la situación de seguridad en el Magdalena Medio sigue siendo un reto.

Los hechos de violencia registrados a finales de 2025 dejaron claro que el control del territorio y la reducción de los delitos siguen siendo una tarea pendiente para las autoridades y un reclamo constante de la ciudadanía.