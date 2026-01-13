Santander enfrenta lluvias atípicas: este es el balance de la oficina de Gestión del Riesgo

Crecientes súbitas, granizadas, incendios forestales y desabastecimiento de agua marcan los primeros días de enero.

Las lluvias de los últimos días han ocurrido con anormalidad en Santander. Aunque enero suele ser un mes de pocas precipitaciones, el departamento ha registrado aguaceros persistentes, granizadas y tormentas eléctricas en distintos puntos, mientras otros municipios enfrentan sequía y escasez de agua.

El balance lo entregó el director de la Oficina de Gestión del Riesgo, Edward Sánchez, quien confirmó afectaciones puntuales, sin reporte de víctimas. “Se han presentado lluvias permanentes en varias provincias, con eventos atípicos para esta época”, explicó.

Uno de los hechos más visibles ocurrió en el río Suárez, donde una creciente súbita en Barbosa obligó a cancelar actividades del festival del río. No hubo personas lesionadas ni desaparecidas, pero sí daños en tarimas y carpas instaladas para el evento.

También se reportaron granizadas en el Páramo de Berlín y tormentas eléctricas en Guapotá y Carmen de Chucurí (Santander).

En contraste, las altas temperaturas han favorecido incendios forestales en sectores de Piedecuesta, Los Santos y Curití.

A este panorama se suma el desabastecimiento de agua en municipios como Cabrera y Barichara, así como en Los Santos, Aratoca, Suaita y Vélez. En estas zonas, la atención se ha hecho con carrotanques, en coordinación con Defensa Civil y cuerpos de bomberos.

Según la oficina departamental, algunas lluvias recientes han ayudado a aliviar, de manera parcial, problemas de abastecimiento que venían arrastrándose desde finales del año pasado.

Sobre lo que viene, Sánchez indicó que, aunque el año corresponde a la temporada seca, los pronósticos del IDEAM indican que enero y parte de febrero seguirán siendo meses de menos lluvias, pero con episodios atípicos en algunas zonas del departamento.

La recomendación ahora va doble. “Las empresas de servicios públicos activen sus planes de contingencia y que la ciudadanía evite movilizarse de noche cuando esté lloviendo, por los riesgos que se pueden presentar”, agregó Sánchez.

El llamado es a mantener la alerta local y el reporte constante entre municipios y organismos de socorro. Por ahora, Santander enfrenta lluvias en unos municipios y sequía en otros.