Subió el valor del peaje La Punta en la Mesa de los Santos: así quedaron las tarifas en 2026
La Secretaría de Infraestructura de Santander confirmó los nuevos valores que ya rigen para las diferentes categorías de vehículos.
Bucaramanga
La Secretaría de Infraestructura de Santander confirmó el incremento en las tarifas del peaje La Punta del municipio de Los Santos, para la vigencia 2026, luego de la expedición del decreto que fija los nuevos valores por categoría vehicular.
De acuerdo con la información entregada por la dependencia departamental, las tarifas quedaron establecidas así:
- Automóviles, camperos y camionetas: $9.000
- Buses, busetas y camiones de 2 ejes: $9.300
- Camiones doble troque de 3 ejes: $19.700
- Tractocamiones de 4 y 5 ejes: $35.000
Estos valores corresponden al cobro por trayecto y se mantiene el mismo esquema de recaudo, por lo que los conductores continúan pagando el peaje únicamente en uno de los sentidos del recorrido, lo que representa el pago doble al completar el trayecto completo.
El ajuste quedó establecido mediante decreto para la vigencia 2026, conforme a la actualización de la Unidad de Valor Tributario (UVT) y la normatividad departamental vigente.