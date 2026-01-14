Subió el valor del peaje La Punta en la Mesa de los Santos: así quedaron las tarifas en 2026

Bucaramanga

La Secretaría de Infraestructura de Santander confirmó el incremento en las tarifas del peaje La Punta del municipio de Los Santos, para la vigencia 2026, luego de la expedición del decreto que fija los nuevos valores por categoría vehicular.

De acuerdo con la información entregada por la dependencia departamental, las tarifas quedaron establecidas así:

Automóviles, camperos y camionetas: $9.000

$9.000 Buses, busetas y camiones de 2 ejes: $9.300

$9.300 Camiones doble troque de 3 ejes: $19.700

$19.700 Tractocamiones de 4 y 5 ejes: $35.000

Estos valores corresponden al cobro por trayecto y se mantiene el mismo esquema de recaudo, por lo que los conductores continúan pagando el peaje únicamente en uno de los sentidos del recorrido, lo que representa el pago doble al completar el trayecto completo.

El ajuste quedó establecido mediante decreto para la vigencia 2026, conforme a la actualización de la Unidad de Valor Tributario (UVT) y la normatividad departamental vigente.