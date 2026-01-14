El cacao y sus preparaciones los productos más exportados en Santander durante 2025

Una mujer explorando por un cultivo de cacao y de fondo el cacao en diversas presentaciones (Fotos vía Getty Images)

Bucaramanga

Las exportaciones No Minero Energéticas (NME) de Santander registraron un crecimiento destacado durante los primeros once meses de 2025, de enero a noviembre, al alcanzar ventas por 439,4 millones de dólares FOB, lo que representó un aumento del 43,8% frente al mismo periodo del año anterior, según el más reciente ‘Balance Exportador’ divulgado por la Cámara de Comercio de Bucaramanga.

Este comportamiento permitió que este tipo de exportaciones concentraran el 69,1% del total exportado por el departamento y posicionaran a Santander en el puesto once a nivel nacional, posición en la que se mantiene desde 2024.

En términos generales, las exportaciones totales de la región santandereana sumaron 636,1 millones de dólares FOB, con una variación positiva del 7,9% frente a 2024.

¿Cuáles fueron los productos más exportados en Santander?

El sector de agroalimentos fue el principal motor del desempeño exportador, al registrar ventas por 355,4 millones de dólares, con un crecimiento superior al 35%. Productos como el cacao, el café y la carne bovina lideraron la lista exportadora, al concentrar el 53% del total de las exportaciones NME, equivalentes a 233,9 millones de dólares.

Top 5 de los productos más exportados en Santander: el cacao lideró el ranking

El cacao y sus preparaciones lideraron las exportaciones con ventas por 85,1 millones de dólares, lo que representó un crecimiento del 129,9 % frente a 2024.

Lea también: Parque El Lago de Floridablanca reabriría en diciembre de 2026 tras una década de crisis y abandono

Le siguió el café, que alcanzó los 78,6 millones de dólares, con una variación positiva del 60,7%. De la misma manera las exportaciones de animales vivos sumaron 70,1 millones de dólares, registrando un incremento del 118,1%, mientras que la carne y despojos comestibles alcanzaron los 52,9 millones de dólares, con un crecimiento del 78,8%.

En el quinto lugar se ubicaron los frutos comestibles: USD 48,0 millones.

¿A cuáles países está exportando Santander?

En cuanto a los destinos, Estados Unidos se consolidó como el principal socio comercial de Santander, con una participación del 34,2% del total exportado. Situación que se destacada dado que en 2024 disminuyó la exportación a este país.

El informe también evidenció una mayor diversificación geográfica, con crecimientos importantes hacia mercados no tradicionales como Malasia (391,6%), Egipto (326,5%) y China (240,5%) según confirmó la Cámara de Comercio de Bucaramanga.

Podría interesarle: Ruta aérea entre Santander y Fort Lauderdale en Estados Unidos irá hasta hoy, martes 13 de enero

Durante el periodo de enero a noviembre de 2025, Santander exportó 758 tipos de productos a través de 323 empresas, cifra que representó un incremento del 5,2% en el número de compañías exportadoras frente al mismo periodo del año anterior (2024), reflejando una ampliación de la base exportadora del departamento.