Barrancabermeja: autoridad ambiental identifica hidrocarburos en sedimentos de la Ciénaga El Llanito

Una denuncia por posible contaminación con hidrocarburos en la Ciénaga El Llanito volvió a abrir el debate sobre el estado ambiental de este ecosistema en Barrancabermeja.

El señalamiento fue hecho por el secretario de Ambiente y Transición Energética, Leonardo Granados, a través de sus redes sociales, tras una visita al sector conocido como Rincón del Peñate.

Granados explicó que durante la inspección se evidenció presencia de hidrocarburos en sedimentos expuestos por los bajos niveles de agua.

Según indicó, la situación fue advertida inicialmente por pescadores de la zona y se presenta en un área que, en temporada de invierno, suele estar cubierta por cerca de un metro de agua y es considerada zona de alimentación del manatí.

El funcionario señaló que la contaminación en los sedimentos representa un riesgo para el ecosistema de la ciénaga y entra en conflicto con los compromisos de conservación del manatí antillano asumidos por el país ante el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente.

También mencionó que en este sector fue hallado recientemente un manatí bebé muerto, un hecho que incrementó la preocupación de las comunidades locales.

Granados explicó que en este sector operó durante años una estación petrolera y que, según la denuncia, allí se vertió agua con residuos de crudo que habría quedado en el terreno.

Por esta razón, anunció una voz de alerta por el impacto que estos residuos podrían seguir generando, especialmente en medio de la actual sequía.

Frente a la denuncia, Ecopetrol señaló que desde 2024, en épocas de sequía, se ha observado presencia de hidrocarburos a poca profundidad en la ciénaga El Llanito.

La empresa aseguró que en los últimos siete años no ha tenido contingencias ambientales en este sector y descartó, por ahora, que los hallazgos estén relacionados con sus operaciones.

Y sobre el manatí antillano, indicó que los monitoreos no muestran contaminación aguda por actividad petrolera y que la especie enfrenta otros riesgos como contaminación del agua, tráfico de embarcaciones y pérdida de humedales.

Pescadores del sector insisten en que la bajada del nivel del agua dejó al descubierto un problema que, aseguran, lleva años en el fondo de la ciénaga.