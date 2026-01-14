Sindicato de maestros convocó jornada de movilización y anormalidad académica en Girón

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Presidente del Sindicato de los Trabajadores de la Educación de Santander, Heriberto Delgado

La convocatoria se da como una movilización en defensa de la educación pública, luego de que el sindicato advirtiera posibles hechos que, según señalan, afectarían el servicio educativo oficial en el municipio de Girón.

De acuerdo con el sindicato, desde diciembre fueron presentadas denuncias públicas y ante entes de control. También se realizaron reuniones con el Ministerio de Educación.

Además, fue interpuesta una acción popular al considerar que están en riesgo los recursos públicos destinados a la educación.

Según la organización sindical, la administración municipal habría entregado mediante una concesión la prestación del servicio educativo a un operador privado.

Se trata de una contratación que supera los 192 mil millones de pesos y que se pagaría con recursos públicos durante los próximos años.

Este contrato estaría relacionado con tres instituciones educativas del municipio: el colegio Mario Morales, Gabriel García Márquez y Nuestra Señora de Belén.

El sindicato asegura que, pese a los argumentos de la administración, se estaría reduciendo la atención educativa y no existiría justificación para avanzar en este modelo.

Sobre esta situación, el Presidente del Sindicato de los Trabajadores de la Educación de Santander, Heriberto Delgado, señaló que el proceso va en contravía de la defensa de la educación pública.

“Lo que observamos es que la administración municipal de Girón entregó por 12 años la prestación del servicio educativo a un operador privado en tres instituciones, algo contrario a la defensa de la educación pública que hemos sostenido como sindicato”, afirmó.

La jornada de movilización se realizará este miércoles 14 de enero. Será un plantón a las 9:30 de la mañana frente a la Alcaldía de Girón, con la participación de docentes, directivos docentes y afiliados al sindicato del área metropolitana.