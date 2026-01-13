Ya están disponibles los recibos de Impuesto Predial 2026 en Bucaramanga

La Alcaldía de Bucaramanga, a través de la Secretaría de Hacienda Municipal, informó que desde este martes 13 de enero se encuentran disponibles los recibos del Impuesto Predial Unificado para la vigencia 2026.

El secretario de Hacienda, Francisco Gómez, hizo un llamado a los contribuyentes para que cumplan oportunamente con esta obligación tributaria, resaltando que los recursos recaudados permiten fortalecer la inversión social, el desarrollo urbano y los servicios públicos del municipio.

“Bucaramanga avanza cuando cumples con tus impuestos. Por este motivo queremos informarle a los contribuyentes del municipio que a partir de hoy están disponibles los recibos del impuesto predial para la vigencia 2026”, afirmó el funcionario.

¿Cómo obtener el recibo del Impuesto Predial 2026?

Los contribuyentes pueden acceder a su recibo por dos canales. De manera digital, ingresando a la página oficial www.bucaramanga.gov.co, o de forma presencial en las instalaciones de la Secretaría de Hacienda Municipal, ubicadas en el Edificio Fase 2 del municipio de Bucaramanga.

La Secretaría de Hacienda informó que para la vigencia 2026 el Impuesto Predial tendrá un incremento del 3 %, ajuste que fue decretado por el Gobierno Nacional en diciembre de 2025, de conformidad con la normativa vigente.

La Administración Municipal recordó que se mantienen activos los beneficios por pronto pago. Quienes cancelen el impuesto hasta el 31 de enero de 2026 podrán acceder a un descuento del 10 %. Asimismo, los pagos realizados hasta el 28 de febrero de 2026 contarán con un descuento del 5 %.

Desde la Alcaldía de Bucaramanga se reiteró la invitación a los ciudadanos para que realicen el pago dentro de los plazos establecidos, aprovechen los descuentos vigentes y contribuyan al progreso y bienestar de la ciudad.