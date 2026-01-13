Revelan chats en denuncia por presuntas irregularidades en comparendos en Girón

Una denuncia por presuntas irregularidades en la imposición de comparendos de tránsito en el municipio de Girón, presentada el 18 de diciembre de 2025, volvió a tomar relevancia en las últimas horas tras la divulgación de chats que, según el denunciante, respaldarían los señalamientos realizados.

La denuncia fue interpuesta por Carlos Parra, candidato a la Cámara de Representantes, quien señaló a un agente de tránsito identificado como Diego Cristancho Blanco, presuntamente vinculado a prácticas que beneficiarían a una empresa privada encargada de cursos pedagógicos para infractores.

Tras la presentación de la denuncia, se conocieron presuntos mensajes internos, en los que se explicaría la forma de ofrecer los servicios de dicha empresa a las personas sancionadas. En los chats divulgados se menciona la posibilidad de pagar una suma adicional para evitar realizar el curso completo, situación que fue señalada como un posible conflicto de interés.

Lea también:“No se quería ir”: alcalde de Málaga cuenta cómo fue el último concierto de Yeison Jiménez

Parra aseguró que este mecanismo permitiría un recaudo significativo a través de prácticas que considera irregulares. Sin embargo, también indicó que el agente señalado ha manifestado que se trata de un negocio legal y ha negado la existencia de un esquema de corrupción.

El candidato anunció que los chats y demás elementos recopilados serán puestos en conocimiento del Ministerio de Transporte y de la Superintendencia de Transporte, con el fin de que se adelanten las verificaciones correspondientes. Asimismo, indicó que llevará una propuesta al Congreso de la República para fortalecer los controles y las garantías ciudadanas en este tipo de procedimientos.