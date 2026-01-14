Parque El Lago de Floridablanca reabriría en diciembre de 2026 tras una década de crisis y abandono

Bucaramanga

Luego de cerca de diez años cerrado y especialmente en los últimos cinco años, de estar en un estado de abandono, el parque El Lago, anterior Acualago en Floridablanca, Santander, avanza en su proceso de reactivación y podría volver a recibir visitantes en diciembre de 2026, según confirmó el gerente de la Lotería de Santander, Herwing Peña.

De acuerdo con Herwing Peña, el parque fue recibido por la entidad a inicios de 2024 en condiciones críticas, lo que obligó a iniciar labores de limpieza, poda, fumigación y recuperación del espacio, que durante años fue foco de inseguridad y problemas sanitarios para la comunidad del área metropolitana.

“La buena noticia es que encontramos una empresa privada que asumirá el 100% de los recursos necesarios para la reactivación del parque. Esto ha sido muy bien recibido por la comunidad, que celebra que por fin se recupere un símbolo de los santandereanos”, señaló Peña.

El proyecto se desarrollará mediante un contrato de arrendamiento a 30 años entre la Lotería de Santander y Aquatic Group SAS, el cual ya es de carácter público. Según explicó el gerente, este contrato se hace por este largo tiempo para permitir no solo la recuperación de la inversión, sino también garantizar la sostenibilidad del parque en el largo plazo, con adecuaciones, mejoras y renovaciones permanentes.

¿Por qué piscinas? El cuestionamiento de la Alcaldía de Floridablanca

Frente a las críticas públicas y el rechazo al proyecto del alcalde de Floridablanca Jose Fernando Sánchez, por la decisión de mantener atracciones acuáticas y no regresar exclusivamente a un parque recreativo con juegos mecánicos, el gerente de la Lotería de Santander Herwing Peña, explicó que los actuales toboganes, propiedad de la Lotería de Santander, tienen un valor superior a los dos millones de dólares.

“Tumbarlos, destruirlos o desecharlos representaría una pérdida patrimonial importante. Por ello, se optó por un modelo híbrido que combine lo existente con nuevas experiencias recreativas”, señaló Peña, agregando que desconoce el reciente pronunciamiento de la Alcaldía de Floridablanca.

Al respecto precisó que con la Alcaldía de Floridablanca adelantaron mesas de trabajo, pero que al revisar sus estudios no veían posibilidades financieras para recuperar el parque.

¿Cuándo abriría sus puertas el Parque Lago de Floridablanca?

En cuanto a la fecha de apertura, Herwing Peña aclaró que la meta es diciembre de 2026, aunque advirtió que el avanzado deterioro del parque ha revelado trabajos de mantenimiento más complejos de lo previsto. Sin embargo, aseguró que se mantendrá informada a la ciudadanía sobre los avances del proyecto.

“Nosotros esperamos que sea en diciembre de este año, pero ustedes comprenderán que un parque casi con una década de abandono, nos estamos encontrando con unas sorpresas y con unos trabajos de mantenimiento bastante arduos, pero esperamos poder cumplir para final de este año”, precisó el gerente de la Lotería de Santander.

El gerente señaló que el contrato de arrendamiento entre la Lotería de Santander y Aquatic Group SAS tiene un valor mensual de $70 millones de pesos, cuando ya esté al servicio del público, mientras no sea así y estén en obras el acuerdo es por $17 millones quinientos mil pesos.

Sobre las tarifas y posibles beneficios sociales, aclaró la Lotería de Santander que estará a cargo del operador privado y será de su estricta decisión. Invitaron a los santandereanos a seguir los detalles de la obra. “Este es un proyecto que le pertenece a todos los santandereanos y es un motivo para celebrar”, concluyó Herwing Peña, gerente Lotería de Santander.