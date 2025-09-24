Crece el gasto en defensa, pero la Fuerza Pública enfrenta más bajas y déficit presupuestal

En 2024 el sector recibió $59,3 billones y en 2025 llegó a $60 billones, cifras que representan el 4,1 % del PIB cada año. Para 2026, el monto asignado busca ascender a $68,9 billones, lo que implica un aumento del 14,8 %. Sin embargo, el Ministerio de Defensa advirtió que tiene necesidades adicionales superiores a $4 billones, lo que se traduce en un déficit del 24,21 %.

A pesar del incremento de recursos, la estructura del gasto revela una fuerte inflexibilidad: cerca del 79 % se destina al pago de personal, el 13 % al funcionamiento de las unidades, el 6 % a sentencias judiciales y el 2 % a operaciones comerciales del sector.

El mayor volumen de inversión se concentra en las Fuerzas Militares, que recibirán $24,88 billones en 2026, mientras que la Policía Nacional tendrá asignados $18,5 billones. Entidades como la justicia penal militar, la Agencia Logística y el Hospital Militar también suman más de $1,7 billones en conjunto.

Aunque haya un fortalecimiento financiero, la fuerza pública reduce sus capacidades

Entre 2021 y 2025 el Ejército perdió más de 70.000 efectivos, pasando de 239.618 a 167.992 hombres, una reducción del 30%. Hoy, el personal activo de las Fuerzas Armadas y la Policía se ubica entre 460.000 y 500.000 uniformados, con una tasa de 9,5 por cada mil habitantes, superior a la de México y cercana a la de Brasil.

El panorama más crítico está en la seguridad de los propios uniformados

En 2024 se reportaron 600 casos de miembros de la Fuerza Pública heridos o asesinados, pero apenas en ocho meses de 2025 ya superó esa cifra y se alcanzaron 669 víctimas, lo que significa un aumento del 65,6 % frente al mismo periodo del año anterior.

Particularmente preocupante es el caso de la Policía Nacional, cuyos asesinatos pasaron entre enero y agosto de 16 en 2024 a 61 en 2025, lo que representa un crecimiento del 281.25%. Así, mientras el Estado destina cada vez más recursos a la defensa, los datos revelan un déficit operativo y un aumento de la vulnerabilidad de las fuerzas encargadas de garantizar la seguridad en el territorio.