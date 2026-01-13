6AM W6AM W

Programas

“No dé más papaya”: Roy Barreras al Gobierno tras denuncias del MinJusticia sobre espionaje

El precandidato presidencial aseguró que estas tensiones internas en el Gobierno Nacional “alimentan a una oposición feroz”.

“No dé más papaya”: Roy Barreras al Gobierno tras denuncias del MinJusticia sobre espionaje

“No dé más papaya”: Roy Barreras al Gobierno tras denuncias del MinJusticia sobre espionaje

14:05

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Roy Barreras, embajador de Colombia en el Reino Unido

En diálogo con 6AM W con Caracol, el precandidato presidencial Roy Barreras reaccionó a la denuncia del ministro de Justicia (e) Andrés Idárraga sobre un presunto espionaje a sus comunicaciones y a las de su familia por parte del Ministerio de Defensa.

Puede leer: El ministro de Justicia denuncia que lo están espiando

A propósito, destacó la valentía del ministro para hacer importantes denuncias sobre corrupción y dijo que los colombianos “requieren estabilidad, menos incertidumbre y más certezas”.

“Cuando las bases de un gobierno se agrietan o se atacan entre sí, del otro lado la oposición ve blancos mucho más fáciles para atacar, es alimentar a una oposición de derecha que se debe frotar las manos frente a esos fuegos amigos y esas disputas que tienen que cesar inmediatamente”, señaló.

También les hizo un llamado a los funcionarios del Gobierno a “no dar más papaya”.

“Lo que está en juego es si continúa o no un gobierno que sea capaz de un cambio seguro o si quieren que se alimente una derecha que va a llevarnos al pasado”, indicó.

Le puede interesar: Decreto de emergencia económica no toca el bolsillo de clases medias ni las populares: Minjusticia

Barreras recordó que han existido infiltraciones de grupos ilegales en los aparatos estatales, lo que no sería algo nuevo.

Finalmente, dijo que la Fiscalía debe actuar inmediatamente debido a su independencia constitucional.

El siguiente artículo se está cargando

Caracol Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad