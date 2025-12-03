Ministro Benedetti denuncia software espía Pegasus en su celular: ¿Qué fue lo que encontraron?

El software Pegasus vuelve a estar en el panorama político del país.

Esta vez, presuntamente, en el gabinete ministerial, pues el jefe de la cartera del Interior, Armando Benedetti denunció que lo identificaron en su teléfono móvil.

El ministro aseguró que contrató a un investigador privado, quien pasó toda una noche analizando su teléfono Movil, y descubrió la presunta intervención con esta plataforma, cuyo valor redondea los 10 millones de pesos.

Se trataría de un software que con una sola llamada puede activar todas las fuentes del celular, incluido micrófono y la cámara, y además, puede ser activado desde cualquier parte del mundo.

El ministro aseguró que podrá en conocimiento de la Fiscalía el informe del investigador privado, para que inicie las investigaciones correspondientes, mientras pidió reforzar la seguridad digital y proteger las comunicaciones oficiales.

¿Quiénes estarían detrás de la posible infiltración?

El ministro señala que por el costo de la plataforma, debe estar siempre manejado por un Gobierno, interesado en su información.

Cabe recordar que el ministro Benedetti fue incluido en la lista Clinton, junto al presidente Gustavo Petro, su esposa Veronica Alcocer y su hijo Nicolás.

Sin embargo, también está siendo investigado en Colombia por varios procesos.