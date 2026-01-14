Millonarios cierra su pretemporada con una dura visita a Boca Juniors: ¿Falcao tendrá minutos?

Falcao durante su pretemporada con Millonarios en Argentina y Uruguay / Twitter: MillosFCOficial.

Millonarios cierra su pretemporada y su gira de amistosos en el sur del continente este miércoles, nada más y nada menos que visitando a Boca Juniors en la mítica Bombonera de Buenos Aires. Esta será la última prueba del equipo bogotano justo antes del debut en la Liga 2026-I este fin de semana.

Los dirigidos por Hernán Torres vienen de perder el pasado domingo ante River Plate, juego que se celebró en el Gran Parque Central de Montevideo, Uruguay, y que terminó 1-0, tras una anotación desde el punto penalti de Gonzalo Montiel.

Copa Miguel Ángel Russo: Hora y dónde seguir

El compromiso de este miércoles en La Bombonera rinde tributo a la memoria de Miguel Ángel Russo, cuyo último equipo fue Boca Juniors y quien conquistó la estrella 15 con Millonarios en diciembre del 2017. El encuentro será el primer partido del Xeneize en el 2026, quien este año estará de vuelta en la Copa Libertadores.

El juego se estará disputando a las 5:00PM, hora colombiana, y podrá seguirse en su minuto a minuto a través de la página de Caracol Radio.

Boca tendrá cuatro bajas sensibles para este compromiso, puesto que no podrá contar con Rodrigo Battaglia, Carlos Palacios, Edinson Cavani y Milton Giménez, todos con molestias físicas.

No obstante, el equipo dirigido por Claudio Úbeda, asistido por el colombiano Juvenal Rodríguez, tendría un 11 bastante competitivo para el duelo. Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Ander Herrera, Leandro Paredes, Milton Delgado; Kevin Zenón o Brian Aguirre, Miguel Merentiel y Exequiel Zeballos.

¿Falcao jugará en Millonarios?

Según pudo conocer Caracol Radio, El Tigre ha venido trabajando a la par de sus compañeros y recibió algunos minutos en el equipo que probó Hernán Torres durante la práctica de este martes, por lo que no se descarta que Falcao García sume minutos esta noche en La Bombonera, quizás no como inicialista, pero sí en la parte complementaria.

Con pasado en River Plate, Falcao ya sabe lo que es marcarle a Boca, lo hizo en un Superclásico del 2007, donde el Millonarios se impuso 2-0, con el colombiano abriendo el marcador.

Además del goleador histórico de la Selección Colombia, se espera que todos los otros nuevos refuerzos de Millonarios que no recibieron minutos ante River, lo hagan esta noche, incluido el argentino Rodrigo Contreras, última contratación del equipo a la fecha. Sebastián Valencia y el chileno Rodrigo Ureña también recibirían tiempo en el campo de juego.

¿Cuándo y contra quién debuta Millonarios en Liga?

Millonarios estará debutando en la Liga 2026-I el próximo sábado frente al Atlético Bucaramanga. Dicho partido será en el estadio Américo Montanini a partir de las 8:30PM.