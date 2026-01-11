Millonarios: fecha y hora de sus partidos del primer semestre en la Liga Colombiana / @MillosFCoficial

Millonarios se alista para disputar una nueva temporada en el fútbol colombiano. Con el regreso de Radamel Falcao García como principal novedad, el cuadro bogotano buscará su tan anhelada estrella 17 y de paso cumplir con una buena actuación en la Copa Sudamericana.

Es por lo anterior que el equipo se encuentra adelantando su pretemporada en territorio argentino. Además de sus correspondientes trabajos físicos y tácticos, el azul enfrentará a River Plate y Boca Juniors. Pruebas de primerísimo nivel de cara a lo que viene.

Asimismo, Falcao no es la única contratación del club para este 2026, también están Sebastián Valencia (lateral), Rodrigo Ureña (mediomcapista), Mateo García (mediocampista), Carlos Darwin Quintero (atacante) y Julián Angulo (extremo). Nombres que buscarán dar un salto de calidad a la nómina comandada por Hernán Torres.

Calendario de Millonarios en la Liga Colombiana 2026-I

La DIMAYOR entregó el calendario correspondiente a las 19 fechas del primer semestre en Colombia y Millonarios tendrá la ventaja de contar con diez partidos en El Campín, recordando que oficiará como local en el clásico ante Independiente Santa Fe. Repase acá su programación completa:

1) Bucaramanga Vs. Millonarios - (17 de enero, 8:30 PM)

2) Millonarios Vs. Junior - (25 de enero, 6:10 PM)

3) Pasto Vs. Millonarios - (28 de enero, 8:30 PM)

4) Millonarios Vs. Medellín - (31 de enero, 8:20 PM)

5) Cali Vs. Millonarios - (8 de febrero, 6:20 PM)

6) Millonarios Vs. Águilas Doradas (11 de febrero, 6:30 PM)

7) Millonarios Vs. Llaneros (14 de febrero, 4:30 PM)

8) Internacional de Bogotá Vs. Millonarios (21 de febrero, 8:30 PM)

9) Millonarios Vs. Pereira - (5 de febrero, 8 PM)

10) Millonarios Vs. Cúcuta - Por confirmar

11) Chicó Vs. Millonarios - (14 de marzo, 6:20 PM)

12) Millonarios Vs. Nacional - (17 de marzo, 8:30 PM)

13) Once Caldas Vs. Millonarios - (21 de marzo, 6:20)

14) Millonarios Vs. Fortaleza - (30 de marzo, 8 PM)

15) Jaguares Vs. Millonarios - (2 de abril, 6:20 PM)

16) Millonarios Vs. Santa Fe - (11 de abril, 6:10 PM)

17) América Vs. Millonarios - (19 de abril, 4:10 PM)

18) Millonarios Vs. Tolima - (5 de abril, 7:30 PM)

19) Alianza FC Vs. Millonarios - Por confirmar