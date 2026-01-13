Millonarios anuncia su séptimo fichaje para Liga Colombiana y Copa Sudamericana 2026

Millonarios sigue moviéndose en el mercado de fichajes. Este martes 13 de enero, previo al partido amistoso ante Boca Juniors, el cuadro capitalino anunció su séptimo refuerzo para la temporada 2026, instancia en la que disputará Liga Colombiana y Copa Sudamericana.

Hasta el momento, son siete las contrataciones azules: Radamel Falcao García, Sebastián Navarro, Rodrigo Ureña, Mateo García, Luis Angulo y Carlos Darwin Quintero.

Rodrigo Contreras es presentado como nuevo jugador de Millonarios

A través de redes sociales, Millonarios presentó con un emotivo video a Rodrigo Contreras, delantero argentino de 30 años que llega proveniente del fútbol chileno. “En el norte argentino, donde la tierra es fértil y el sol no pide permiso, no vuelan las leyendas… acechan“, dice la publicación junto al siguiente video:

En el norte argentino, donde la tierra es fértil y el sol no pide permiso, no vuelan las leyendas… acechan. 🇦🇷Ⓜ️⚽



▶️ https://t.co/LdMespXvRM pic.twitter.com/562D5qqePn — Millonarios FC (@MillosFCoficial) January 13, 2026

Es preciso recordar que Contreras se había unido con anterioridad a la disciplina del entrenador Hernán Torres e incluso ya había pasado exitosamente los exámenes médicos, pero por unas demoras de trámite no había sido oficializado.

Así las cosas, el club confirmó que el jugador llega en condición de préstamo por un año con opción de compra, es decir que en diciembre del 2026 se tendrá que definir su situación. Por otro lado, llega a competir puesto con Leonardo Castro y Falcao, recordando que Luis Marimón está próximo a cerrar su vinculación con Llaneros y a Santiago Giordana se le busca equipo.

Le puede interesar: Edwin ‘Shirra’ Mosquera deja Millonarios y está muy cerca de llegar a Santa Fe

¿Quién es Rodrigo Contreras?

Rodrigo Contreras es un delantero de perfil zurdo nacido el 27 de octubre de 1995 en San Miguel de Tucumán, Argentina. Debutó como profesional en San Lorenzo y sus grandes presentaciones lo llevaron a disputar con la Albiceleste el Sudamericano Sub-20 del 2015, certamen del que se consagró campeón.

Desde entonces pasó por clubes como Gimnasia, SC Braga B (Portugal), Quilmes, Arsenal de Sarandí, Antofagasta, Necaxa, Aldosivi, Defensa y Justicia, Platense, Everton de Chile y Universidad de Chile, club en el que logró destacar recientemente. Actualmente, su pase pertenece al Antofagasta chileno.

Lea también acá: Boca Juniors vs. Millonarios, partido amistoso de pretemporada: fecha, hora y cómo seguir

“De Tucumán a Bogotá. Ya estoy en mi nuevo territorio.” 🇦🇷 🥅🔝Ⓜ️ ¡Rodrigo bienvenido al Embajador!



▶️ Consulta toda la información de nuestro nuevo delantero en https://t.co/LdMespXvRM pic.twitter.com/NDBRvJ5MPA — Millonarios FC (@MillosFCoficial) January 13, 2026

Suma 270 partidos como profesional a nivel de clubes y 69 goles, lo cual le da un promedio de gol de cada 213 minutos. Con la U, disputó un total de 41 encuentros y conssiguió 10 anotaciones.

“Se caracteriza por su buen posicionamiento dentro del área, su lectura de espacios, movilidad y eficacia de cara al gol, cualidades que le permiten ser una alternativa constante en el frente de ataque y aportar soluciones ofensivas al equipo”, explica Millonarios en su comunicado.

Entérese de: Millonarios: fecha y hora de sus partidos del primer semestre en la Liga Colombiana