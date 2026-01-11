🔴 Millonarios vs. River Plate EN VIVO: siga acá el partidazo de pretemporada con Falcao
El cuadro bogotano inicia su año deportivo frente al primero de sus dos grandes rivales argentinos.
¡Millonarios empieza oficialmente su año deportivo! A partir de las 7 de la noche (hora colombiana), el cuadro bogotano disputará su primer duelo amistoso de pretemporada frente a River Plate, encuentro a disputarse en el Estadio Gran Parque Central de Montevideo.
Le puede interesar: Millonarios: fecha y hora de sus partidos del primer semestre en la Liga Colombiana
Con la incorporación de Radamel Falcao García como gran novedad en este mercado de pases, el cuadro azul espera darle una gran alegría sus hinchas de cara a un 2026 plagado de retos. No solo serán los torneos locales, sino también la Copa Sudamericana (enfrenta en fase previa a Atlético Nacional).
Frente a todo este panorama, el entrenador Hernán Torres tendrá la posibilidad de probar algunos de sus refuerzos, como lo son el chileno Rodrigo Ureña y Mateo García en el mediocampo; así como a los atacantes Carlos Darwin Quintero y Julián Angulo o el lateral Sebastián Valencia.
Lea también acá: Facundo Boné contó por qué no se dio la posibilidad de llegar a Millonarios: esto fue lo que pasó