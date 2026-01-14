Santiago Moreno: “No siento la responsabilidad de reemplazar a Jhon Arias”

El extremo colombiano Santiago Moreno reconoció que le costó adaptarse al fútbol brasileño tras sus primeros meses en Fluminense; no obstante, confía en revertir su situación, dejando en claro que no se siente responsable de reemplazar a Jhon Arias en el club.

En entrevista con Globo Esporte, principal medio deportivo de Brasil, Moreno se sinceró sobre su actualidad, habló de sus objetivos en el club y el legado de Arias entre los aficionados, entre otras cosas.

Sobre la adaptación

“Creo que me costó un poco adaptarme al ritmo del juego. Es un fútbol muy rápido y competitivo. Fue difícil. Pero creo que cuando llegó mi familia, me sentí mucho mejor. Me sentí más relajado. También recibí apoyo de mis compañeros; hablé mucho con ellos”, reconoció el vallecaucano.

Al respecto, añadió: "Había jugado mucho en la MLS, había estado compitiendo, y venir aquí y perder minutos fue muy difícil. Pero tuve el apoyo de mis compañeros, quienes me abrazaron, me motivaron y me hicieron tener expectativas muy altas para este año".

El apoyo de sus compatriotas

“Hay muchos colombianos en Brasil, y eso me sorprendió. Estamos cerca del Mundial y todos quieren estar aquí. Tener compañeros compitiendo en esta liga es muy motivador para mí y para todos. Desde diciembre, he estado en contacto con otros jugadores (colombianos), como Kevin (Viveros) y (Kevin) Velasco, del Atlético PR, que ascendieron. Se dieron cuenta de que llegué y no estaba jugando. Me enviaron mensajes y me dieron apoyo. Eso es muy bonito”, señaló sobre los otros colombianos en la Liga.

Las comparaciones con Jhon Arias

“Sé que la afición lo extraña mucho, es un gran jugador, pero no siento la responsabilidad de reemplazarlo. Entiendo que cada uno tiene historias y caminos diferentes. Es un tema en el que he pensado mucho. Es algo que no me pasa por la cabeza porque es un jugador excelente; hizo lo que todo jugador desea. Mi compromiso conmigo mismo es dar lo mejor de mí y disfrutar del juego, para seguir aprendiendo. Espero poder hacer la mitad de lo que él hizo aquí, darle mucha alegría al club y expresarle (a la afición) que siempre daré lo mejor de mí. Siempre estoy dispuesto a seguir aprendiendo”, concluyó Santiago".

Sus objetivos en Fluminense

“Tenemos cuatro torneos en cinco meses, creo. Las expectativas son altas. Empezaremos con el Campeonato Carioca, y quiero acumular la mayor cantidad de minutos posible para estar realmente en el equipo con el que el entrenador pueda contar para los campeonatos. Pero también quiero disfrutar del juego, tener minutos y lograr estadísticas valiosas como goles y asistencias. ¿Y por qué no soñar con el Mundial de Clubes? Es una de las razones por las que vine a este club. ¿Por qué no empezar ya?“.