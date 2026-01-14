¿Los humanos pueden soñar con el futuro?: Esto dice la ciencia sobre estas extrañas experiencias

Según diferentes estudios, y a diferencia de lo que muchas personas aseguran, la mayoría de seres humanos soñarían por lo menos durante dos horas cada noche, lo que hace común que estas experiencias puedan parecer muy reales o similares a la cotidianidad.

Con relación a esto, se ha logrado establecer que del gran porcentaje de personas que logran tener sueños y recordarlos, entre el 17,8% y 38% han experimentado alguna vez en su vida los sueños premonitorios, es decir, imágenes que parecen predecir lo que sucederá en el futuro.

Le podría interesar: ¿Los seres humanos que tan fieles son? Esto dice la ciencia: ratones son los más leales a su pareja

Estudios sobre los sueños premonitorios

Respecto a esto, un estudio realizado por las universidades de Michigan y Rice de Estados Unidos, que tenían como objetivo descubrir lo que hay detrás de los sueños premonitorios, descubrió que la razón de esto sería mucho más compleja de lo que muchos podrían pensar.

El estudio arrojó que mientras las personas duermen, el cerebro continúa activo, y durante este tiempo, ajusta sus conexiones neuronales para anticiparse a experiencias futuras que se podría enfrentar, de hecho, también se ha planteado que dentro de dichas predicciones, se podrían presentar la aparición de enfermedades o señales de deterioro mental.

Lea también: Estudio revela edad en la que se conocería al amor de la vida, ni a los 20 ni a los 40

Requisitos para que un sueño sea ‘premonitorio’

Por esta razón, se establecieron algunos ‘requisitos’ que se deben cumplir para que un sueño pueda considerarse premonitorio, como por ejemplo, debe contener una gran cantidad de detalles que hagan poco probable que se hagan realidad por casualidad y la persona no puede estar en la capacidad de influir en el mismo, evitando que se trate de un evento causado por una recopilación de recuerdos.

A pesar de esto, la ciencia se ha opuesto en diversas ocasiones al planteamiento de que las personas puedan predecir el futuro mediante los sueños, pues tal como han asegurado, estas experiencias son editadas por el mismo cerebro de las personas, y, por tanto, las ‘premoniciones’ serían imágenes que el cerebro es capaz de ver, teniendo como base la información con la que cuenta anteriormente.

Le podría interesar: ¿Por qué algunas personas no disfrutan de la música? La ciencia tiene la respuesta

Sueño premonitorio de Abraham Lincoln

Uno de los casos de sueños premonitorios más famosos en el mundo, es el del expresidente de los Estados Unidos, Abraham Lincoln, de quien se dice, logró soñar con su muerte varias noches antes de que sucediera. Anécdota que fue revelada por su amigo Ward Hill Lamon.

Tal como se narró la historia, Lincoln soñaba con un evento en la Casa Blanca, donde se encontraba en repetidas ocasiones con un cadáver vestido para un funeral, donde además, algunas personas le comentaban que un presidente había sido asesinado.

Este evento, según aseguran, se repitió varias noches seguidas, justo antes de que el 14 de abril de 1865, fuera asesinado en el teatro Ford en Washington mientras se encontraba observando una obra, luego de que John Wilkes Booth le disparara en el cuello, convirtiéndolo así, en el primer presidente de la historia de Estados Unidos en ser asesinado.

Otras noticias: ¿Los baños con agua caliente son buenos o malos? Esto dice la ciencia: No son tan malos como se cree