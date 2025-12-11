¿Los seres humanos que tan fieles son? Esto dice la ciencia: ratones son los más leales a su pareja

Con el paso de los años, se ha establecido que los seres humanos no se encuentran estrechamente relacionados con una necesidad de relacionarse con una pareja ni de forma monógama o polígama, sin embargo, se han encontrado tendencias biológicas que hacen que tiendan hacia la poligamia, tal como algunos primates más atrás en la evolución.

A pesar de esto, también se planteó que la monogamia, que es el tipo de relación predominante en los seres humanos, respondería a una predisposición cultural, pues favorecería aspectos como una estabilidad social y una mayor probabilidad de desarrollar sociedades complejas. Por esto, la ciencia establecería que los humanos tendrían una configuración flexible y mixta.

El experimento para medir la fidelidad

Sin embargo, un grupo de científicos encabezado por Mark Dyble, investigador del Departamento de Arqueología de la Universidad de Cambridge, tomó la decisión de realizar una comparativa entre un grupo de humanos con diferentes especies de mamíferos, para medir el porcentaje de fidelidad en cada uno de los casos.

Para realizar este experimento, se usó un método donde se analizaron la cantidad de hermanos entre un mismo padre y madre contra la cantidad de medio hermanos dentro de la población. Pues de esta manera, entre mayor sea la cantidad de hermanos de un mismo padre y madre, el porcentaje de monogamia social será mayor.

¿Qué tan fieles son los humanos?

Partiendo por los seres humanos, siguiendo el mismo método, se estableció que el porcentaje de ‘fidelidad’ o monogamia entre seres humanos, tanto hombres como mujeres, es de un 66%, que si bien no los ubica como el mamífero con mejor proporción, es un buen resultado.

Fidelidad en otros mamíferos

Estos fueron los datos obtenidos de otros mamíferos:

Ratones: 100%

Castores: 73%

Humanos: 66%

Suricatas: 60%

Gorilas: 6%

Chimpancés: 4%

Curiosamente, la especie que arrojó el mejor resultado, y, de hecho, fue un resultado perfecto, fueron los ratones californianos, quienes según los expertos, son conocidos por formar vínculos de exclusividad con una única pareja, a quien le cooperan con la crianza, muestran altos niveles de fidelidad y protegen por toda su vida.

Monogamia sexual y social

Esto último, es de gran importancia, pues con este experimento no se midió la monogamia sexual sino social, pues, a pesar de que los mamíferos podían llegar a tener relaciones sexuales con otros animales, mantenían vínculos y una unidad reproductiva con una única pareja.

A pesar de los resultados, se estableció que el porcentaje por parte de los seres humanos, era muy relativo teniendo en cuenta la comparación con otros animales, pues los humanos han llegado a desarrollar sociedades grupales muy avanzadas, amplias y cooperativas, donde los objetivos de mantener una relación de monogamia van mucho más allá de solamente tener una pareja de procreación que extensa el tiempo de supervivencia de la raza, como se puede evidenciar en diferentes especies de las analizadas.

