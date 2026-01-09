¿Los baños con agua caliente son buenos o malos? Esto dice la ciencia: No son tan malos como se cree

Los baños con agua caliente suelen ser una práctica realizada comúnmente por las personas, pues a medida, los hogares cuentan con calentadores a gas o duchas eléctricas que permiten a las personas volver cada baño en un espacio de relajación o tranquilidad.

Frente a esto, diversos estudios han encontrado que el agua caliente ayuda a reducir el estrés y la ansiedad, pues al reducir los niveles de cortisol, funciona como un relajante natural. Además, potencia las sensaciones de bienestar y para algunos, puede resultar muy beneficioso para mejorar el sueño.

Lea también: ¡Tenga cuidado! Si fuma de vez en cuando, podría tener los mismos problemas de salud que un adicto

Esto dice la psicología

Según la psicología, el tomar baños con agua tibia o caliente también habla acerca de la personalidad de una persona, pues esto se puede traducir en que es un momento de purificación mental y emocional, donde se libera el estrés acumulado. Por esta razón, hay quienes suelen tomar más de un baño al día.

Sin embargo, a pesar de los beneficios que puede generar un baño de agua caliente sobre una persona, hay un aspecto que puede resultar preocupante, y es el caso de aquellas personas que toman estos baños con la temperatura del agua más elevada de lo normal.

Le podría interesar: ¿Las redes sociales aumentan problemas de salud mental en niños y jóvenes?: esto dice la psicología

Daños en la piel

Frente a esto, Victoria Barbosa, profesora asociada de dermatología de la Universidad de Chicago, estableció que si bien estos baños pueden traer ciertos beneficios, también se estaría pagando un precio muy alto, y son las consecuencias que el agua tan caliente puede tener tanto sobre la piel como sobre el cuero cabelludo de las personas.

Con relación a esto, la dermatóloga estableció que si bien la cantidad de estudios sobre este tema no son muy abundantes, se ha logrado establecer que estos pueden eliminar en gran parte las grasas y sustancias naturales del cuerpo que retienen la humedad, lo que a medida resulta en problemas de resequedad.

Adicionalmente, planteó que la mejor alternativa a la que se pueden someter las personas, es a tomar baños con agua tibia, pues con estos se pueden obtener los mismos efectos relajantes pero sin causar grandes daños a la piel. Por esto, aseguró que los baños de agua caliente deben ser un capricho de vez en cuando, y no una práctica cotidiana.

Lea también: ¿Por qué las personas vuelven a ver las mismas series y películas? Esto dice la psicología

Problemas de un baño con agua caliente

En conjunto con esto, los expertos establecieron que los efectos negativos de una ducha con el agua caliente pueden verse potenciados debido a los productos que se utilizan cotidianamente a la hora de tomar una ducha, pues productos como jabones con fragancias e ingredientes muy agresivos, puede resultar en un daño de la barrera cutánea.

Daños al cuero cabelludo

De igual forma, se evidencian las consecuencias en el cuero cabelludo, pues el agua muy caliente puede eliminar el sebo, la sustancia que mantiene el pelo hidratado y protegido. Adicionalmente, el generar resequedad en esta zona del cuerpo, se puede traducir en una descamación de la piel, generando un efecto similar al de la caspa.

Otras noticias: ¿Qué significa decorar de Navidad antes de tiempo? Psicólogos explican las posibles razones